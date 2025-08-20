El ganadero que predijo los incendios en 2022: «Que traigan a los okupas y a los inmigrantes ilegales al campo a trabajar»

España arde y, entre las llamas, resurge la voz de un hombre que ya lo había visto venir. Roberto López, un ganadero gallego de Lugo, se convirtió en viral en 2022 por unos vídeos en los que advertía, con crudeza, de lo que está ocurriendo hoy: la tragedia de los incendios descontrolados en Galicia, Castilla y León y Extremadura. Tres años después, sus palabras suenan como un bofetón de realidad.

Una predicción que hoy es verdad

«¿Por qué arden los pueblos? Porque no hay gente. ¿Por qué no arden las ciudades? Porque sí hay gente», decía ya en aquel verano de 2022. López denunciaba que las prácticas de toda la vida —dejar pastar al ganado, limpiar los montes, cortar la leña caída— se estaban prohibiendo, y que esas decisiones terminarían condenando al campo a convertirse en pasto de las llamas.

El tiempo, tristemente, le ha dado la razón: pueblos enteros han sido arrasados, ganaderías destruidas y miles de hectáreas consumidas por el fuego.

La polémica propuesta del ganadero

Con su tono directo y sin pelos en la lengua, López ha vuelto a hablar, dejando claro que para él la solución es sencilla: «Creo que tenemos a miles de personas cobrando el salario mínimo. En cuanto empiece a llover, que les den 1.500 euros al mes y una desbrozadora, y que vayan al monte a trabajar. Todos esos inmigrantes a los que les pagamos hoteles y 20 euros diarios, que cobren 100 pero para limpiar el monte. ¿Por qué tiene que haber okupas en las ciudades? Que vengan a los pueblos a trabajar. Llenamos las casas de aquí de okupas, que trabajen en el monte y se les paga un buen sueldo».

Una propuesta que no ha tardado en encender la polémica en redes, aunque muchos aplauden que alguien hable “claro” y ponga sobre la mesa lo que consideran la única solución real para mantener el campo limpio.

La voz de la España vaciada

Roberto López, que nació en Lugo en 1974, conoce de primera mano lo que significa vivir en la España rural. Ya en 2022 denunciaba que producir leche le costaba más dinero del que luego le pagaban por ella, y que si las cosas seguían así “acabaríamos comiendo mierda”.

Hoy, en plena crisis por los incendios, insiste en que sin los ganaderos y agricultores de toda la vida no hay futuro para el monte: «Este país no puede permitirse perder ni a un solo ganadero. Aunque solo tenga diez cabras, esas cabras comen pasto para que no arda».

Un mensaje con sabor a advertencia

Entre agradecimientos a la UME y a los vecinos que arriesgan todo para salvar los pueblos, Roberto López deja claro que el problema es político: «Los jóvenes ya no están en los pueblos porque los echaron. Y mientras, los incendios seguirán arrasando».