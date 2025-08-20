Iker Casillas rompe su silencio ante los rumores sobre su vida privada: “¡Me quedo loco!”

Lo que parecía un verano tranquilo para Iker Casillas se ha convertido en un torbellino mediático. El exportero del Real Madrid y de la selección española, cansado de los rumores constantes sobre su vida sentimental, ha explotado en redes sociales contra los medios que, según él, venden “basura” a su costa.

“Meter noticias tuyas sube la audiencia”

A través de su perfil de X, el de Móstoles se mostró indignado tras semanas en el centro del huracán: “Hace unas semanas que llevo siendo, a mi pesar, protagonista de programas que a mí ni me van. Es lo que hay en este país. Cuanto menos te gusta salir, más te sacan”, escribía.

Pero la gota que colmó el vaso fue cuando, tras preguntar a diferentes programas por qué tanto interés en su vida privada, recibió esta respuesta: “Iker, hablar de ti sube la audiencia. Meter noticias tuyas en redes hace que la gente pinche en el enlace”.

La reacción de Casillas fue inmediata: “¡Me quedo loco! Así tal cual, para vender mierda. Sin importar contrastar o informarse. ¡De locos!”.

Una lista de romances interminable

Casillas no ha podido escapar de los titulares en los últimos meses. Primero se habló de la creadora de contenido Claudia Bavel, después de Sandra Madoc y más tarde de la colombiana Juliana Pantoja, que llegó incluso a llamarlo “mentiroso” por negar una supuesta relación.

La situación se volvió aún más enrevesada con el caso de Isabella Ricardo Benito. Según reveló el periodista Omar Suárez en directo, recibió un correo donde esta joven aseguraba ser la “novia oficial” del exportero, insinuando incluso planes de boda.

Sin embargo, la verdadera Isabella se puso en contacto con Alejandra Prat para desmentirlo todo: “Está muy preocupada con lo que está pasando. Dice que hay cuentas falsas con su nombre y fotos, que no ha mandado ese correo y que esto podría estar relacionado con Juliana, la llamada ‘Pantoja colombiana’”.

¿Hasta dónde llegará la paciencia de Iker?

Con tantos nombres y rumores a su alrededor, Casillas parece decidido a poner un muro frente a su vida personal. Sin embargo, el magnetismo de su figura pública sigue atrayendo titulares y especulaciones que lo mantienen en el centro del foco mediático, le guste o no.