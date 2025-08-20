Iker Casillas rompe su silencio ante los rumores sobre su vida privada: “¡Me quedo loco!”
Iker Casillas no quiere saber nada de rumores de romances
Lo que parecía un verano tranquilo para Iker Casillas se ha convertido en un torbellino mediático. El exportero del Real Madrid y de la selección española, cansado de los rumores constantes sobre su vida sentimental, ha explotado en redes sociales contra los medios que, según él, venden “basura” a su costa.
“Meter noticias tuyas sube la audiencia”
A través de su perfil de X, el de Móstoles se mostró indignado tras semanas en el centro del huracán: “Hace unas semanas que llevo siendo, a mi pesar, protagonista de programas que a mí ni me van. Es lo que hay en este país. Cuanto menos te gusta salir, más te sacan”, escribía.
Pero la gota que colmó el vaso fue cuando, tras preguntar a diferentes programas por qué tanto interés en su vida privada, recibió esta respuesta: “Iker, hablar de ti sube la audiencia. Meter noticias tuyas en redes hace que la gente pinche en el enlace”.
La reacción de Casillas fue inmediata: “¡Me quedo loco! Así tal cual, para vender mierda. Sin importar contrastar o informarse. ¡De locos!”.
Una lista de romances interminable
Casillas no ha podido escapar de los titulares en los últimos meses. Primero se habló de la creadora de contenido Claudia Bavel, después de Sandra Madoc y más tarde de la colombiana Juliana Pantoja, que llegó incluso a llamarlo “mentiroso” por negar una supuesta relación.
La situación se volvió aún más enrevesada con el caso de Isabella Ricardo Benito. Según reveló el periodista Omar Suárez en directo, recibió un correo donde esta joven aseguraba ser la “novia oficial” del exportero, insinuando incluso planes de boda.
Sin embargo, la verdadera Isabella se puso en contacto con Alejandra Prat para desmentirlo todo: “Está muy preocupada con lo que está pasando. Dice que hay cuentas falsas con su nombre y fotos, que no ha mandado ese correo y que esto podría estar relacionado con Juliana, la llamada ‘Pantoja colombiana’”.
¿Hasta dónde llegará la paciencia de Iker?
Con tantos nombres y rumores a su alrededor, Casillas parece decidido a poner un muro frente a su vida personal. Sin embargo, el magnetismo de su figura pública sigue atrayendo titulares y especulaciones que lo mantienen en el centro del foco mediático, le guste o no.
- El presunto autor del crimen de Avilés: camarero en un conocido restaurante y detenido en un céntrico bar mientras se tomaba algo y cargaba el móvil
- Una habitación alquilada, una fuerte discusión y un crimen: las claves (e incógnitas) del asesinato de una mujer en Avilés
- El subsuelo del casco histórico de Oviedo sigue dando sorpresas: la reforma del edificio de Casa Lito hace aflorar restos arqueológicos
- Rescatan en helicóptero a una familia de cuatro miembros perdida en el parque natural de Redes
- Muere atropellado un ciclista de 63 años en la recta de Posada de Llanes a Turanzas
- Esta es la cantidad que cobrará 'Europe' (además de la taquilla) por actuar en Oviedo durante las fiestas de San Mateo
- Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que está 'casi gratis
- Asturias ya controla sus incendios gracias a la lluvia y la caída de temperaturas y apremia a León a extinguir los suyos