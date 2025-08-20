Tras su marcha de Pasapalabra, Manu anuncia sus planes de futuro en el mundo de la música: "Es mi siguiente objetivo"

Ni Manu ni Rosa han sido capaces aún de hacerse con el bote de Pasapalabra. Sin embargo, lo que al menos Manu parece tener claro es a qué se dedicará cuando acabe su andadura en el concurso. Precisamente por eso, Roberto Leal ha bromeado con el concursante que ocupaba el asiento del equipo azul con la posibilidad de sacar un disco de boleros: “¿Te he visto por algún karaoke?”, bromeaba el presentador.

Y es que el madrileño, siguiendo con la broma dle presentador, añadía que "es mi próximo objetivo".

¿Manu sacará un disco? El concursante responde a la broma de Roberto Leal: “Es mi siguiente objetivo” https://t.co/aodpgENCTm #Pasapalabra — Pasapalabra (@PasapalabraA3) August 19, 2025

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.