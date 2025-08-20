Marina Rivers fulmina a RickyEdit: ‘Yo tributo en España, tú en Andorra’
¡Fuego cruzado en el mundo influencer!
Marina Rivers, una de las creadoras de contenido más populares de España, no se ha mordido la lengua y ha respondido con contundencia a las acusaciones de hipocresía lanzadas por el youtuber RickyEdit. El enfrentamiento, que ya arde en redes sociales, ha dejado frases lapidarias y un debate encendido sobre privilegios, vivienda y tributos.
El inicio de la polémica
Todo comenzó cuando RickyEdit, desde residencia en Andorra, acusó a Marina de ser incoherente: ¿cómo puede hablar de la crisis de vivienda juvenil si ella misma acaba de comprarse un chalet de ensueño?
Pero lejos de quedarse callada, Marina Rivers salió al ataque con un vídeo que se ha hecho viral.
“¿Entonces tampoco puedo criticar la guerra?”
Con ironía y contundencia, la madrileña desmontó la crítica: “Según esa lógica absurda, yo no podría estar en contra de la guerra de Ucrania porque no soy ucraniana, ni preocuparme por el hambre en el mundo porque no lo sufro. Ridículo”.
La influencer defendió que el hecho de haber conseguido una casa gracias a su trabajo no la invalida para denunciar los problemas de su generación.
Orgullo de independencia
Marina aprovechó también para dejar claro que todo lo que tiene se lo ha ganado sola: "No soy hija de nadie, ni novia de nadie. Todo lo que tengo me lo he ganado yo. TikTok está abierto y es gratis. Nadie me ha regalado nada”.
Un mensaje directo a quienes la critican por “vivir del cuento” y, de paso, una pulla a Ricky, que tributa en Andorra.
Vivienda, juventud y compromiso social
Aunque reconoció su privilegio, la tiktoker recalcó que muchos jóvenes en España no tienen la misma suerte: “Aunque yo me pueda comprar una vivienda, eso no me impide ver que miles de jóvenes no pueden hacerlo. Uso mi altavoz para reivindicar el derecho a una vivienda digna”.
Además, defendió la educación y sanidad públicas, dejando claro que, aunque podría pagar servicios privados, apuesta por lo común: “Lo sencillo es irse a Andorra y no decir nada. Pero yo quiero una sanidad y educación de calidad para todos”.
El dardo final
Y como guinda al pastel, Rivers lanzó su mensaje más comentado: “Un besazo desde mi casa, pagada con mi dinero e impuestos en este país. Y tú, desde tu casa en Andorra, claro que sí”.
Un debate abierto
La respuesta ha dividido a la audiencia: unos celebran su valentía y sinceridad, mientras otros cuestionan si una influencer con chalet puede ser la voz de una generación precarizada.
Lo que es seguro es que la batalla Marina Rivers vs RickyEdit seguirá dando mucho que hablar.
