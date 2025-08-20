Nuevo frente abierto para Gloria Camila: una fuerte crisis con su novio y un inesperado acercamiento con su ex

Gloria Camila ha acaparado titulares en las últimas horas no solo por su fichaje estrella por la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' -que arrancará a principios de septiembre en Mediaset-, sino también por su vida sentimental.

Tras ser grabada discutiendo con su novio Álvaro García entre aspavientos y salir a la luz que la familia Ortega Cano no se fiaría de las intenciones del cantante gaditano -con el que la hija de Rocío Jurado comenzó a principios de 2025-, algo que ella ha negado rotundamente, una nueva información ha sacudido los cimientos de su relación.

Según 'Vamos a ver', Gloria desconfiaría de su pareja después de enterarse que llevaría años 'a la caza' de una famosa y tendría 'miedo' de que el artista se hubiese acercado a ella para relanzar su carrera musical y hacerse conocido. Y, lejos de quedarse ahí, habría retomado el contacto con su ex, David García, con el que rompió en octubre de 2024 tras casi 5 años de sólido noviazgo, desatando así los rumores de una posible reconciliación y de una grave crisis con Álvaro.

Algo que no ha tardado en desmentir la hija de Rocío Jurado. Molesta porque se haya dicho que se ha acercado al que fuera su novio -algo que ha dejado claro que es rotundamente falso en conversación con diferentes colaboradores-, Gloria ha reaparecido de lo más esquiva ante las cámaras y se ha limitado a negar su acercamiento a David con un escueto "no, lo siento, gracias".

Confesando que está "muy nerviosa" ante su inminente marcha a Honduras para concursar en el 'All Stars' -junto a ella, de momento tan solo se ha confirmado a Jessica Bueno, pero Mediaset irá descubriendo las celebrities en los próximos días-, Gloria también ha salido al paso de los rumores de crisis con Álvaro y ha asegurado que está "todo bien" con el cantante.