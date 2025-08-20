Orgulloso y emocionado: Melendi dedica unas palabras inolvidables a su hija Carlota por su 20 cumpleaños
El cantante asturiano abre su corazón
“Eres más fuerte de lo que imaginas”
Melendi no ha dejado pasar la ocasión de felicitar públicamente a su hija mayor, Carlota, que acaba de cumplir 20 años. Con una fotografía en blanco y negro de la joven y acompañado de la canción Carlota —tema que compuso en 2005 inspirado en su nacimiento—, el artista escribió: “Mi querida hija, estoy muy orgulloso de ti, de cómo afrontas tus miedos y los desafíos de la vida, eres buena, valiente y más fuerte de lo que imaginas. Te amo. ¡¡¡Felices 20 años, cariño!!!”.
Una hija que le cambió la vida
Carlota nació fruto de la relación de Melendi con Miriam Martínez de la Vega y, desde su llegada, supuso un antes y un después en la vida del cantante. El propio artista confesó en 2023, cuando ella cumplió la mayoría de edad: “Vino a salvarme de mí mismo. Me sostuvo en momentos difíciles y estuvo conmigo en los más felices”.
La nueva generación también pisa fuerte
Aunque en su niñez se mantuvo alejada de los focos, Carlota ha encontrado en las redes sociales su escaparate personal. Hoy supera los 70.000 seguidores en Instagram y alcanza casi 150.000 en TikTok, donde comparte su estilo, sus inquietudes y hasta momentos familiares. De hecho, no dudó en grabar emocionada a su padre en La Velada del Año V, dejando claro la admiración mutua que se tienen.
Una familia numerosa y muy unida
Melendi no solo es padre de Carlota. Con el tiempo ha formado una familia amplia y llena de música. Marco, su segundo hijo —fruto de su relación con la cantante Dámaris Abad, conocida como “La Dama”—, ya ha demostrado su interés artístico y hasta se subió al escenario con él en un concierto en Albacete.
En la actualidad, el cantante comparte su vida con la bailarina Julia Nakamatsu, con quien se casó en 2019 tras una década juntos. De esta relación nacieron Lola, de 8 años; abril, de 5; y la pequeña Dakota, que llegó en 2023 para completar esta familia que rebosa unión, alegría y música.
- Una habitación alquilada, una fuerte discusión y un crimen: las claves (e incógnitas) del asesinato de una mujer en Avilés
- El subsuelo del casco histórico de Oviedo sigue dando sorpresas: la reforma del edificio de Casa Lito hace aflorar restos arqueológicos
- Rescatan en helicóptero a una familia de cuatro miembros perdida en el parque natural de Redes
- Muere atropellado un ciclista de 63 años en la recta de Posada de Llanes a Turanzas
- El presunto autor del crimen de Avilés: camarero en un conocido restaurante y detenido en un céntrico bar mientras se tomaba algo y cargaba el móvil
- Esta es la cantidad que cobrará 'Europe' (además de la taquilla) por actuar en Oviedo durante las fiestas de San Mateo
- Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que está 'casi gratis
- Asturias ya controla sus incendios gracias a la lluvia y la caída de temperaturas y apremia a León a extinguir los suyos