Polémica en Ibiza: un restaurante cobra 27,5 euros a unas clientas por cortar la tarta de cumpleaños

Lo que debía ser una celebración entre amigas terminó convirtiéndose en un auténtico debate viral en redes sociales. Un grupo de once chicas que celebraba un cumpleaños en Santa Eulalia del Río, Ibiza, se encontró con una sorpresa poco dulce en la cuenta final: 2,5 euros por persona por cortar y servir la tarta que ellas mismas habían llevado desde fuera.

El cobro inesperado

La celebración había transcurrido con normalidad: menús, refrescos, sangría de cava, cócteles y, por supuesto, la esperada tarta de cumpleaños. Las chicas entregaron el pastel a los camareros, quienes lo guardaron y, llegada la hora de soplar las velas, lo trajeron, lo cortaron y lo sirvieron. Todo perfecto hasta que llegó la cuenta: 27,5 euros extra bajo el concepto “corte de tarta”.

El problema, según denunciaron las clientas y recogió la famosa cuenta de X Soy Camarero, es que nadie les avisó de ese cobro. Ni estaba en la carta ni los camareros lo mencionaron.

El debate en redes

La publicación se volvió viral en cuestión de horas, con miles de comentarios divididos. Para algunos, el cobro es lógico: “La tarta puede ser gratis, pero el servicio no lo es”, defendía un usuario, señalando que cortar, repartir y servir pastel también forma parte del trabajo del personal.

Otros, en cambio, criticaron duramente al restaurante, no tanto por cobrar el servicio, sino por no informar previamente. “Si lo hubieran dicho antes, las chicas podían haber decidido cortar la tarta ellas mismas”, opinaba otra usuaria.

¿Exagerado o justo?

Más allá de sí el servicio merece ser pagado, lo que ha indignado a muchos es el precio: casi 28 euros por un trabajo que no llevó más de unos minutos. “Entiendo que cobren, pero no a ese precio”, resumía uno de los comentarios más aplaudidos.

Lo cierto es que el debate sigue abierto: ¿es justo que un restaurante cobre por cortar una tarta traída de fuera? ¿O debería estar incluido como cortesía en una factura de casi 670 euros?