Sofocos fríos en la menopausia: el incómodo secreto del que casi nadie habla

Aunque ya estamos acostumbradas a oír hablar de los temidos sofocos de calor, hay un síntoma del que pocas mujeres hablan y que cada vez preocupa más: los sofocos fríos. Sí, has leído bien. Esa extraña sensación de hormigueo, escalofríos repentinos y frío en todo el cuerpo que aparece sin previo aviso y que puede arruinarte una noche de descanso o un día cualquiera en la oficina.

El lado oculto de la menopausia

Según explica Mireia Roca, experta en menopausia y cofundadora de Domma, para la revista Hola, estos sofocos son “menos conocidos que los habituales, pero no menos molestos”, y lo cierto es que hasta un 29% de las mujeres en esta etapa reconocen sufrirlos. Imagina: de repente estás tranquila y, sin esperarlo, te recorre un escalofrío intenso que te deja helada y destemplada.

¿Por qué ocurren?

La respuesta está, cómo no, en las hormonas. La caída de estrógenos durante la menopausia vuelve al hipotálamo (el termostato de nuestro cuerpo) mucho más sensible a los cambios de temperatura. Así es como se producen esas reacciones exageradas: pasamos de un calor repentino a un frío brusco que descoloca por completo.

A veces, además, tras un sofoco de calor llega un sofoco frío, porque el cuerpo intenta regularse tan rápido que acaba produciendo ese contraste tan desagradable.

El drama del invierno

Podría parecer que en invierno los sofocos molestan menos, pero la realidad es la contraria. Muchas mujeres terminan empapadas en sudor por el calor repentino y, segundos después, muertas de frío por el contraste. Resultado: escalofríos, sensación de incomodidad y noches interrumpidas que afectan directamente al descanso.

La montaña rusa del día a día

Si estás en esta etapa, probablemente te suene: pasas de estar con chaqueta de lana a quedarte en manga corta en cuestión de minutos, abres ventanas, luego las cierras, sudas, tiemblas de frío… Un vaivén que afecta tanto al cuerpo como al ánimo, y que puede alterar de verdad la calidad de vida.

¿Cómo aliviarlos?

La buena noticia es que sí existen formas de mejorar. Según la especialista, algunos tratamientos específicos para la transición menopáusica pueden ayudar a regular estos altibajos hormonales. Además, introducir en la dieta alimentos ricos en fitoestrógenos —como soja, plátano, lino, guisantes o semillas— puede marcar la diferencia. Y, por supuesto, siempre es recomendable consultar con el ginecólogo para encontrar el remedio más adecuado a cada caso.