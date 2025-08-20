Vuelve Sálvame, este es el programa que se estrena el próximo 1 de septiembre con sus caras más conocidas

Tras el batacazo de La familia de la tele, todo el mundo estaba a la expectativa de conocer si el equipo del extinto Sálvame regresaría en la nueva temporada televisiva. Y finalmente así ha sido, "No somos nadie", que es como se llama la nueva propuesta que se estrena el próximo 1 de septiembre con sus caras más conocidas.

Ha sido el perfil especializado en televisión Poco Pasa TV el que ha soltado la bomba del regreso de los miembros de Sálvame, que volverán, eso sí, a la pantalla de Ten, donde resurgieron con Ni que fuéramos y Tentáculos. El nuevo programa que se emitirá de lunes a viernes, volverá a estar presentado por María Patiño de lunes a jueves, mientras que Carlota Corredera se hará cargo del espacio los viernes.

En cuanto a los colaboradores, estos estarán encabezados por Belén Esteban y Kiko Matamoros. Junto a ellos volverán otros colaboradores conocidos. Eso sí, también habrá ausencias destacadas.

Sálvame: un icono polémico que marcó la televisión española

Desde su estreno en 2009 en Telecinco —aunque su esencia se remonta a espacios anteriores de 2006— Sálvame se convirtió en uno de los programas más emblemáticos y controvertidos de la televisión en España. Su formato rompió esquemas y transformó para siempre la manera de entender el entretenimiento televisivo. Aunque ya no está en emisión, su impacto sigue siendo palpable tanto en la audiencia como en la industria.

Un formato revolucionario

Lo que hizo a Sálvame único fue su mezcla explosiva de noticias del corazón, debates acalorados y puro espectáculo. No se limitaba a informar sobre famosos; el programa era un escenario donde todo podía suceder: desde enfrentamientos inesperados hasta confesiones íntimas, todo en directo y sin filtros.

Su combinación de drama, humor, espontaneidad y caos perfectamente medido fue pionera y ha servido de inspiración para otros formatos, aunque ninguno ha logrado igualar su éxito.

Presentadores que fueron mucho más que caras en pantalla

El carisma de presentadores y colaboradores fue otro de sus grandes aciertos. Figuras como Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban, María Patiño o Kiko Hernández no solo conducían el programa, sino que protagonizaban sus propias historias dentro del show. Sus debates, desencuentros y experiencias personales se convirtieron en parte esencial del espectáculo, creando un vínculo único con el público.

La autenticidad, ya fuera real o construida, y la forma directa de abordar cualquier tema, definieron el carácter del programa.

Entre alabanzas y críticas

Durante su recorrido, Sálvame no estuvo exento de polémicas. Fue acusado de sensacionalismo, de invadir la privacidad de personajes públicos y de fomentar una televisión basada en conflictos y controversias. A pesar de ello, reunió diariamente a millones de espectadores, consolidándose como uno de los programas más vistos de Telecinco.

Mientras algunos lo tachaban de "telebasura", otros lo defendían como un reflejo sin censuras de la sociedad española, un espacio donde la televisión rompía la cuarta pared y hablaba de todo.

Un legado que perdura

El éxito de Sálvame dio lugar a numerosos derivados y fue la cuna de otros formatos populares como Deluxe, Gran Hermano VIP o realities centrados en la vida de sus colaboradores. Su influencia en el entretenimiento televisivo español es indiscutible.

Aunque el programa original finalizó, su espíritu siguió vivo en espacios como Ni que fuéramos en el canal Ten, y en el nuevo programa de TVE, La familia de la tele, que buscan mantener la mezcla de actualidad, corazón y espectáculo que hizo tan popular a Sálvame. Programas que ya no están en antena.

¿El fin de una era o el inicio de otra?

Aunque Sálvame ya no se emite, su legado permanece intacto. No solo revolucionó el género del corazón, sino que se convirtió en un fenómeno social que marcó a generaciones y dejó una huella difícil de borrar en la televisión española.

Su desaparición supone el cierre de un capítulo, pero su influencia se siente en muchos programas actuales. En definitiva, Sálvame fue mucho más que un programa de cotilleos: fue una experiencia televisiva que elevó el entretenimiento de corazón a otro nivel.