Incendios
Antonio Maestre no puede más y estalla en 'Al Rojo Vivo' por las explicaciones sobre los incendios: "Se está tratando de gilipollas a la ciudadanía"
El periodista se ha mostrado tremendamente indignado por la política de emergencias del PP
Kevin Rodríguez
Aunque la situación ha mejorado en las últimas jornadas, decenas de incendios - cuya última hora puedes seguir aquí - continúan asolando el país. Y con tantos días de fuegos activos, es normal que las televisiones se hayan volcado con las consecuencias de los mismos, provocando acolorados debates como hemos visto en 'Malas lenguas'. En este sentido, la última bronca la ha protagonizado Antonio Maestre, que ha estallado por las explicaciones sobre los incendios.
Lo hizo en 'Al Rojo Vivo', tras escuchar las palabras de Antonio Sanz, coordinador de Interior y Emergencias del PP, cuestionando la gestión del Gobierno de Sánchez ante los incendios. "Antonio Sanz fue delegado de la Junta de Andalucía entre 2015 y 2018. La Ley de Protección Civil española es del 9 de julio de 2015. ¿Quién la promulgó? Mariano Rajoy. Él debería saberlo. Con eso bastaría para que quedara desacreditado para siempre cuando habla de emergencias y protección civil".
Además, Maestre compara la manera de actuar ahora de los conservadores con la de las últimas emergencias gestionadas por ellos: "Esto sirve para ver cómo ha actuado el PP en cualquier crisis de su competencia. Lo hemos visto con Mazón en el Ventorro, intentando culpar a Teresa Ribera". Y ha añadido: "El PP sigue un patrón: rebajas fiscales a los más ricos, pauperización de los servicios públicos, privatización en manos privadas que solo miden eficiencia y rentabilidad".
Durante su turno de palabra, el periodista no ha dudado en cargar contra Mañueco, presidente de Castilla y León: "¿Quién tiene la responsabilidad de fijar los planes de catástrofes en Castilla y León? Mañueco. ¿Quién tiene la responsabilidad de los planes de prevención? Mañueco".
Por último, Maestre ha estallado contra quienes indican que la situación actual se produce por falta de medios aéreos y quienes señalan al gobierno central como responsable: "Si lo que deducimos de lo que está pasando es que no hay suficientes aviones, eso es tomar por gilipollas a los ciudadanos. La Ley de Montes, los planes de prevención y de extinción de incendios son responsabilidad autonómica. Entonces, ya está".
- El presunto autor del crimen de Avilés: camarero en un conocido restaurante y detenido en un céntrico bar mientras se tomaba algo y cargaba el móvil
- Habla la madre de Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Era todo lo que teníamos
- Llantos, emoción y rabia en el multitudinario adiós a Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Podemos enfadarnos con Dios porque nos la ha arrebatado
- El rastro del presunto asesino de Avilés en una larga noche de taxi en taxi y con una premonición: 'Hoy duermo en el calabozo
- Muere atropellado un ciclista de 63 años en la recta de Posada de Llanes a Turanzas
- Una habitación alquilada, una fuerte discusión y un crimen: las claves (e incógnitas) del asesinato de una mujer en Avilés
- La Ronda Sur de Oviedo, tomada hasta febrero por las máquinas para hacer un bulevar de 300 metros
- En imágenes: Matan a Noelia González Gutiérrez en su domicilio de La Folleca