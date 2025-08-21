Belén Esteban y María Patiño, juntas de nuevo: la gran apuesta televisiva con "No somos nadie"

Después de un verano cargado de rumores y especulaciones, ya está confirmado: María Patiño vuelve a ponerse al frente de un programa diario en directo, esta vez con un formato que promete no dejar indiferente a nadie. Se llama "No somos nadie" y desembarca en TEN el próximo lunes 1 de septiembre con dos aliados de lujo: Belén Esteban y Kiko Matamoros.

Un regreso con sabor a reencuentro

El nuevo espacio recupera la fórmula que durante años enamoró a los espectadores: espontaneidad, cercanía y ese punto de polémica que convierte cada tarde en imprevisible. Belén Esteban, con su naturalidad de siempre, regresa al plató para reencontrarse con el público que tanto la quiere. Y, como contrapunto, Kiko Matamoros, dispuesto a encender los debates con su visión crítica y su lengua afilada.

María Patiño, emocionada, ha confesado que este reto es una nueva etapa que afronta con ilusión: “Volvemos con todo, con la fuerza y la energía que siempre hemos tenido, pero renovados para estos tiempos”.

Carlota Corredera, relegada al viernes

Este estreno ha supuesto cambios en la parrilla: Carlota Corredera, que pilotaba el anterior formato, pasa a encargarse solo de la edición de los viernes. Una decisión que marca un giro claro en la estrategia del canal, apostando por los rostros con mayor tirón mediático.

TEN quiere ser la nueva casa del corazón

Con este lanzamiento, TEN se posiciona como la cadena dispuesta a llenar el hueco que dejó Sálvame en la televisión española. La productora La Osa promete actualidad, directos sin filtros y fichajes sorpresa que mantendrán viva la llama de un género que sigue arrasando en audiencias y comentarios en redes.

Un título cargado de ironía

El nombre del programa, "No somos nadie", no es casual: un guiño a la resiliencia de este equipo tras la cancelación de La familia de la tele y una declaración de intenciones para su nueva etapa.

Belén, Kiko y Patiño vuelven a la carga. Y si algo está claro es que, cuando ellos están en pantalla, nunca pasa nada desapercibido.