Bertín Osborne desata la indignación por posar con su hijo con Gabriela Guillén: ‘Lo utiliza para ganar dinero’”
El cantante rompe su silencio y protagoniza una portada junto al pequeño
El último movimiento de Bertín Osborne ha desatado una tormenta mediática. Tras meses de controversia en los que negó públicamente que fuera a ejercer como padre, el presentador ha dado un giro inesperado al posar en la revista ¡Hola!, junto a su hijo Arian David, fruto de su relación con Gabriela Guillén. Una imagen que muchos esperaban como símbolo de reconciliación familiar, pero que ha acabado convertida en motivo de críticas encendidas.
La portada más comentada
El posado ha sorprendido no solo por mostrar por primera vez al pequeño, sino porque tanto Bertín como Gabriela han aparecido en páginas separadas, evitando posar como pareja pero mostrando al niño con orgullo. Además, gracias a esta exclusiva, por fin se ha conocido el nombre del bebé: Arian David, un detalle revelado por Gabriela que ha explicado con emoción el significado espiritual del nombre y ha descrito a su hijo como “un niño supercariñoso, muy inteligente y bastante grande para su edad”.
Críticas en redes: “Lo utiliza para ganar dinero”
La reacción en redes sociales no se ha hecho esperar. Usuarios de plataformas como X han mostrado su indignación: “Bertín Osborne anunció que no iba a ejercer de padre y ahora utiliza al niño para ganar dinero” o “Se ha hartado de decir que no quería este hijo y ahora posa como padrazo por un día”, son algunos de los comentarios más duros. Otros, incluso, reclaman una ley que impida exponer a menores con fines económicos.
La versión de Bertín
En la entrevista, Osborne ha tratado de justificar su decisión de aparecer con su hijo, insistiendo en que no se trata de un acto oportunista, sino de “normalizar la situación”. “El niño no tiene culpa de nada. No tiene culpa de los errores que hayamos podido cometer los padres. Yo nunca quise ser padre otra vez, pero lo soy. Y ahora quiero conocerlo, estar, y que sepa quién es su padre”, declaró.
El cantante, que atraviesa una etapa personal sin pareja y centrado en su trabajo, asegura que su intención es estar presente en la vida del pequeño, sin telenovelas ni excesos mediáticos.
Gabriela, conciliadora y firme
Por su parte, Gabriela Guillén ha dejado claro que lo importante es el bienestar de su hijo: “Quiero que mi hijo sienta el amor de los dos. Yo no tuve padre, no quiero privar a mi hijo de ese derecho”. Sus palabras muestran una postura conciliadora y de apertura hacia Bertín, pese a las turbulencias iniciales.
Un gesto polémico, pero significativo
Aunque la lluvia de críticas empaña este gesto, lo cierto es que el posado marca un antes y un después en la relación de Bertín con su hijo más pequeño. Lo que para unos es una maniobra económica, para otros representa el primer paso hacia una paternidad que, aunque tardía y forzada, parece empezar a abrirse camino.
