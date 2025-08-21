Bunbury desmiente tras 20 años de rumores su enemistad con Amaral y cierra una de sus polémicas más sonadas

Han pasado dos décadas, pero el rumor seguía vivo. Amaral y Enrique Bunbury llevaban años envueltos —casi sin querer— en una polémica que los perseguía desde la gira española de Bob Dylan. Todo se originó cuando una lesión de Juan Aguirre obligó a Bunbury a ofrecerse como sustituto en los teloneros del mítico artista, pero la promotora decidió mantener a Eva Amaral en solitario. Desde entonces, parte de los seguidores del exvocalista de Héroes del Silencio apuntaron que la canción Puta desgraciada iba dirigida a Eva.

Bunbury aclara y pide respeto

El pasado martes, el propio Bunbury decidió zanjar la polémica con un mensaje claro en redes sociales: “La canción no tiene nada que ver con ella. Es una canción a la manera de las canciones latinoamericanas de despecho que tanto me gustan”.

El artista no solo desmintió los rumores, sino que también pidió respeto hacia Amaral: “Es un dúo de talento evidente y mayúsculo, a los que envío mi admiración y disculpas por todo lo sufrido”.

La respuesta de Amaral: contundente y conciliadora

Horas después, Eva Amaral y Juan Aguirre contestaron de forma conjunta, agradeciendo públicamente el gesto: “Agradecemos a Enrique Bunbury que haya desmentido en sus redes esta historia inventada que desde hace 20 años viene siendo excusa para tantos ataques y amenazas”.

Y añadieron una reflexión con la que quisieron poner punto y final: “Este tipo de comportamientos no deberían tener cabida ni en redes ni en el mundo, y desde luego nunca entre aquellas personas que se supone que aman la música. Agradecemos igualmente sus muestras de respeto, siempre recíproco”.

Una página cerrada en la historia del pop español

Con este cruce de mensajes, una de las leyendas más incómodas del panorama musical queda, por fin, desmentida. Amaral y Bunbury cierran filas y dan ejemplo de respeto mutuo en una industria que, a veces, se deja arrastrar por rumores más que por acordes.