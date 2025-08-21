Cero aciertos en el rosco de Pasapalabra: el insólito momento que se vivió en el programa y que protagonizó este histórico concursante

Pasapalabra lleva décadas en emisión y en todos estos años, además de repartir botes millonarios ha regalado auténticos momentazos que son ya historia de la televisión. Sin embargo, puede que muchos no recuerden el día en que un ilustre concursante no fue capaz de acertar ni una sola de las palabras del bote, dejando su marcador a cero.

Estamos hablando ni más ni menos que de Orestes Barbero. El de Burgos protagonizó una lucha encarnizada por el premio final junto a Rafa Castaño. Finalmente, fue el andaluz el que se llevó a casa el suculento botín. Una hazaña que hizo que Orestes no fuese capaz de apuntarse ningún tanto y es que Rafa, empezó a contestar y no paró hasta acertar las 25 palabras del rosco.

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.