Cero aciertos en el rosco de Pasapalabra: el insólito momento que se vivió en el programa y que protagonizó este histórico concursante
Así se recuerda este hito del concurso
Pasapalabra lleva décadas en emisión y en todos estos años, además de repartir botes millonarios ha regalado auténticos momentazos que son ya historia de la televisión. Sin embargo, puede que muchos no recuerden el día en que un ilustre concursante no fue capaz de acertar ni una sola de las palabras del bote, dejando su marcador a cero.
Estamos hablando ni más ni menos que de Orestes Barbero. El de Burgos protagonizó una lucha encarnizada por el premio final junto a Rafa Castaño. Finalmente, fue el andaluz el que se llevó a casa el suculento botín. Una hazaña que hizo que Orestes no fuese capaz de apuntarse ningún tanto y es que Rafa, empezó a contestar y no paró hasta acertar las 25 palabras del rosco.
Evolución e historia de Pasapalabra
Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.
A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.
La mecánica del juego
El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.
- El presunto autor del crimen de Avilés: camarero en un conocido restaurante y detenido en un céntrico bar mientras se tomaba algo y cargaba el móvil
- Habla la madre de Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Era todo lo que teníamos
- El rastro del presunto asesino de Avilés en una larga noche de taxi en taxi y con una premonición: 'Hoy duermo en el calabozo
- Llantos, emoción y rabia en el multitudinario adiós a Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Podemos enfadarnos con Dios porque nos la ha arrebatado
- Muere atropellado un ciclista de 63 años en la recta de Posada de Llanes a Turanzas
- Una habitación alquilada, una fuerte discusión y un crimen: las claves (e incógnitas) del asesinato de una mujer en Avilés
- La Ronda Sur de Oviedo, tomada hasta febrero por las máquinas para hacer un bulevar de 300 metros
- En imágenes: Matan a Noelia González Gutiérrez en su domicilio de La Folleca