Las comentadas imágenes que una pareja ha protagonizado en la sala de intimidad total de First Dates: "Besa muy bien"
Los solteros dan rienda suelta a la pasión en el programa
Felix y Conchi llegaban a First Dates con el objetivo de conocer a alguien y pasar una velada para recordar. Lo que no esperaban es que fueran a sentir tal conexión que acabarían dejándose llevar en la sala de intimidad total del programa. Un espacio en el que los solteros comparten confidencias y juegan a divertidas pruebas. Todo con el fin de que se produzca algún tipo de acercamiento.
Conchi, de 53 años y natural de Jaén quería encontrar a su media naranja y Félix, de 55, solo esperaba conocer a alguien "normal". La química fue tal entre ambos que la cita acabó con un apasionado beso en la sala de intimidad total: "Besa muy bien", dcía ella tras el encuentro.
Formato de éxito
El programa ha sido muy popular en diferentes países y ha tenido varias temporadas. Los participantes son de todas las edades y procedencias, y suelen tener intereses y personalidades muy diversas. Esto hace que cada episodio sea único y emocionante, ya que no se sabe cómo reaccionarán los participantes ante las sorpresas y el romance.
Además del romance, el programa también es conocido por sus divertidos y graciosos momentos, que hacen que sea muy entretenido de ver. Los participantes suelen tener conversaciones interesantes y reveladoras, y a menudo comparten historias personales y anécdotas divertidas.
