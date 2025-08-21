Las comentadas imágenes que una pareja ha protagonizado en la sala de intimidad total de First Dates: "Besa muy bien"

Felix y Conchi llegaban a First Dates con el objetivo de conocer a alguien y pasar una velada para recordar. Lo que no esperaban es que fueran a sentir tal conexión que acabarían dejándose llevar en la sala de intimidad total del programa. Un espacio en el que los solteros comparten confidencias y juegan a divertidas pruebas. Todo con el fin de que se produzca algún tipo de acercamiento.

Conchi, de 53 años y natural de Jaén quería encontrar a su media naranja y Félix, de 55, solo esperaba conocer a alguien "normal". La química fue tal entre ambos que la cita acabó con un apasionado beso en la sala de intimidad total: "Besa muy bien", dcía ella tras el encuentro.

