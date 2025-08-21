Los datos que demuestran que Manu está cerca de ganar el bote de Pasapalabra: rumbo a más de 2 millones de euros

Rosa y Manu siguen en su particular guerra sin cuartel por hacerse con el bote de Pasapalabra. A pesar de que en todas estas tarde tanto el madrileño como la gallega han estado a punto de conseguir el premio final, ninguno de los dos ha logrado aún llevarse el gato al agua.

Esta vez, ha sido Manu el que, aprovechando un error de Rosa, a punto ha estado de abrazar los más de dos millones de eruos. Así, con ventaja, se permitió arriesgar en busca del bote millonario, quedándose a dos palabras de lograrlo.

El error de Rosa en El Rosco abre la puerta a Manu rumbo a un bote de 2.014.000 euros. 🤯#Pasapalabra

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.