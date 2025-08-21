Gabriela Guillén se sincera tras el posado con Bertín Osborne y su hijo: “Lo hicimos para normalizarlo”

Gabriela Guillén y Bertín Osborne han dado un paso que muchos no esperaban: presentar públicamente a su hijo con un posado que ha acaparado titulares. Aunque no aparecen juntos en ninguna fotografía, ambos han querido dejar claro que forman una familia moderna, unida por lo más valioso: su bebé.

“Lo hicimos de mutuo acuerdo, para normalizarlo y que se viera que somos los padres de un niño precioso, nada más”, explicaba Gabriela horas después del revuelo. Feliz con el resultado, la estilista confesaba orgullosa que “mi hijo sale guapísimo” y que, por fin, siente que se le ha dado su lugar.

Un entendimiento por el bien del pequeño

La relación entre Gabriela y Bertín no ha estado exenta de altibajos, pero la llegada de su hijo ha marcado un antes y un después. “Estoy feliz porque haya una relación y porque mi hijo tiene derecho a conocer a su padre”, aseguraba ella, dejando claro que lo importante ahora es la estabilidad del niño.

Gabriela, muy familiar, no descarta que el pequeño pueda tener contacto con sus hermanos. “Salió de él conocerlo. Tiene interés, y yo no voy a poner ninguna traba”, contaba con naturalidad.

El perdón como punto de partida

Aunque reconoce que “cada uno está en su sitio”, Gabriela ha querido dejar patente que su prioridad es su hijo y que practica el perdón pensando en él. “Lo que me importa es mi bebé, y todo lo que venga de ahora en adelante será para su beneficio”, confesaba.

Con este posado, madre y padre lanzan un mensaje claro: lo suyo ya no va de reproches, sino de mirar hacia adelante con un único objetivo en común: el bienestar del pequeño. Y aunque la foto no los muestre juntos, el gesto habla por sí solo.