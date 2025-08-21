Gloria Camila y Alejandra Rubio: la pulla en directo que reaviva su rivalidad

Lo que parecía una tertulia tranquila terminó convirtiéndose en un campo de batalla. Alejandra Rubio opinaba en Vamos a ver sobre los rumores que rodean la relación de Gloria Camila y su pareja, el cantante Álvaro García: “Que estén poniendo a tu novio en una situación complicada y que tú no salgas a defenderle con uñas y dientes es extraño”, soltó la hija de Terelu Campos.

La respuesta de Gloria: clara y con dardo incluido

Las palabras no sentaron nada bien a Gloria Camila, que desde TardeAR no dudó en contestar con firmeza: “Que Alejandra venga a decirme lo que es convincente o no… no salir en una portada con mi novio y alardear de amor no significa que no sea convincente”. Una declaración con evidente dardo hacia la nieta de María Teresa Campos, que suele mostrarse mucho más mediática en sus romances.

Además, Gloria defendió tanto la solidez de su relación como la trayectoria de Álvaro: “Estoy muy feliz con Álvaro, estoy muy bien. Él ya era Álvaro antes de estar conmigo. Antes de conocerme se había hecho casi 80 conciertos, y eso es porque lo vale y la gente le quiere”.

Un historial de choques

Este cruce de indirectas no es el primero entre ambas. El pasado mayo, Gloria ya fue tajante con Alejandra tras las polémicas grabaciones en las que la joven insultaba a su tía Carmen Borrego: “No puede meterse en los asuntos privados de su tía y mucho menos insultarla”.