Gloria Camila y Alejandra Rubio: la pulla en directo que reaviva su rivalidad
Un comentario ha desatado una nueva guerra televisiva
Lo que parecía una tertulia tranquila terminó convirtiéndose en un campo de batalla. Alejandra Rubio opinaba en Vamos a ver sobre los rumores que rodean la relación de Gloria Camila y su pareja, el cantante Álvaro García: “Que estén poniendo a tu novio en una situación complicada y que tú no salgas a defenderle con uñas y dientes es extraño”, soltó la hija de Terelu Campos.
La respuesta de Gloria: clara y con dardo incluido
Las palabras no sentaron nada bien a Gloria Camila, que desde TardeAR no dudó en contestar con firmeza: “Que Alejandra venga a decirme lo que es convincente o no… no salir en una portada con mi novio y alardear de amor no significa que no sea convincente”. Una declaración con evidente dardo hacia la nieta de María Teresa Campos, que suele mostrarse mucho más mediática en sus romances.
Además, Gloria defendió tanto la solidez de su relación como la trayectoria de Álvaro: “Estoy muy feliz con Álvaro, estoy muy bien. Él ya era Álvaro antes de estar conmigo. Antes de conocerme se había hecho casi 80 conciertos, y eso es porque lo vale y la gente le quiere”.
Un historial de choques
Este cruce de indirectas no es el primero entre ambas. El pasado mayo, Gloria ya fue tajante con Alejandra tras las polémicas grabaciones en las que la joven insultaba a su tía Carmen Borrego: “No puede meterse en los asuntos privados de su tía y mucho menos insultarla”.
- El presunto autor del crimen de Avilés: camarero en un conocido restaurante y detenido en un céntrico bar mientras se tomaba algo y cargaba el móvil
- Habla la madre de Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Era todo lo que teníamos
- Llantos, emoción y rabia en el multitudinario adiós a Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Podemos enfadarnos con Dios porque nos la ha arrebatado
- Muere atropellado un ciclista de 63 años en la recta de Posada de Llanes a Turanzas
- Una habitación alquilada, una fuerte discusión y un crimen: las claves (e incógnitas) del asesinato de una mujer en Avilés
- La Ronda Sur de Oviedo, tomada hasta febrero por las máquinas para hacer un bulevar de 300 metros
- En imágenes: Matan a Noelia González Gutiérrez en su domicilio de La Folleca
- El subsuelo del casco histórico de Oviedo sigue dando sorpresas: la reforma del edificio de Casa Lito hace aflorar restos arqueológicos