Isa Pantoja y Asraf Beno: su primer viaje como papás con el pequeño Cairo

La vida de Isa Pantoja y Asraf Beno ha dado un giro lleno de ilusión desde la llegada de Cairo, su primer hijo en común. Dos meses después de su nacimiento, la pareja ha decidido hacer las maletas para vivir una escapada muy especial: su primer viaje en familia, con un destino cargado de emociones y significado, Marruecos.

Un viaje con raíces

El lugar elegido no podía ser más simbólico. Asraf, nacido en Ceuta, pero con fuertes raíces marroquíes, ha querido que su pequeño conozca cuanto antes a parte de su familia y empiece a estrechar lazos con sus orígenes. Isa, que mantiene una relación muy cercana con sus suegros, no ha dudado en acompañarle en esta aventura.

La colaboradora de televisión compartió en Instagram una tierna imagen de Asraf sosteniendo a su bebé en brazos durante el trayecto en ferry, acompañada de la frase: “Primer viajecito juntos”. Una instantánea que resume la felicidad de esta nueva etapa.

Isa, recuperada tras el posparto

No todo ha sido fácil en los últimos meses. Isa habló sin tapujos sobre las dificultades que atravesó tras el parto, confesando que hubo días en los que le costaba levantarse de la cama y que no se sentía lista para mostrar públicamente a su bebé. Ahora, con fuerzas renovadas, asegura sentirse “mucho mejor” y preparada para disfrutar plenamente de la maternidad.

Un nuevo capítulo

El viaje a Marruecos supone no solo una oportunidad de presentar a Cairo a la familia paterna, sino también un nuevo capítulo en la historia de amor de Isa y Asraf. La pareja ya había visitado ciudades como Rabat o Marrakech, pero esta vez lo hacen acompañados de lo más importante que han construido juntos: su hijo.

Con este entrañable gesto, Isa y Asraf consolidan su unión y demuestran que, por encima de todo, la familia es su mayor prioridad.