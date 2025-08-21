Kiko Jiménez rompe su silencio y lanza una indirecta sobre Sofía Suescun: “Mi novia le quiere más que a mí”

Kiko Jiménez ha vuelto. Después de casi un mes sin dar señales de vida en Instagram y con los rumores de infidelidad de Sofía Suescun ocupando titulares, el jienense ha reaparecido con un vídeo que no ha dejado indiferente a nadie.

La polémica que lo cambió todo

Hace apenas unos días, Lecturas desvelaba que Sofía habría mantenido encuentros secretos durante tres meses con el influencer gallego Juan Faro. Desde entonces, la pareja se refugió en su casa de Valdemorillo, guardando un silencio absoluto que hizo saltar todas las alarmas. Muchos hablaban incluso de ruptura definitiva.

Una reaparición cargada de ironía

Lejos de hacer un comunicado solemne, Kiko ha preferido reaparecer con un toque de humor. En su vídeo promocional de un robot limpia-piscinas, bromeaba asegurando que el dispositivo “no limpia, perfecciona” y que era “para el hombre que no negocia con la mugre”. Pero la frase final fue la que desató la locura entre sus seguidores: “Limpia mejor que yo, no se queja y lo peor, que mi novia ya le quiere más que a mí”.

¿Confirmación de que siguen juntos?

Ese simple “mi novia” ha sido interpretado como la confirmación de que su relación con Sofía sigue en pie. De hecho, el vídeo está grabado en la casa que ambos comparten en Madrid, otro detalle que apunta a que, pese a las turbulencias, la pareja continúa unida.

Los comentarios no tardaron en inundar la publicación: desde mensajes de apoyo como “Me encanta verte bien, Kiko”hasta otros más directos: “Que se lo pregunten a Juan Faro”.

Entre la discreción y la complicidad

Por ahora, ni Sofía ni Kiko han querido pronunciarse de forma clara sobre el escándalo. Sin embargo, con este gesto, él parece haber mandado un mensaje: en su relación sigue habiendo complicidad y sentido del humor, pese a todo lo que se ha dicho.