Lamine Yamal y Nicki Nicole, pillados en Mónaco: el romance que ya no esconden
El futbolista del Barça y la cantante argentina disfrutan de una escapada entre lujo
El Principado de Mónaco ha sido testigo del que podría convertirse en el romance del verano. Lamine Yamal, la joven promesa del FC Barcelona, y la artista argentina Nicki Nicole han sido sorprendidos paseando juntos por las exclusivas calles del principado, rodeados de boutiques y glamour.
Paseo entre lujo y naturalidad
La pareja fue captada por la tiktoker Rosy Pereyro y las imágenes difundidas por el periodista Javier de Hoyos no dejan lugar a dudas: caminaban relajados, de espaldas y con una complicidad que traspasa la pantalla. Sin esconderse, como dos jóvenes que disfrutan de su tiempo juntos antes de que el futbolista regrese a los entrenamientos.
“Me alegro mucho de que ya no tengan problema, que no oculten su amor a pesar de ser superfamosos. ¡Olé vosotros!”, celebraba Javi de Hoyos en redes sociales.
Pistas que hablan por sí solas
Los fans, atentos a cada detalle, han encontrado más pruebas que confirmarían el romance. En una de las historias de Instagram de Yamal, el reflejo de una chica en bikini en una puerta ha desatado las teorías: muchos aseguran que se trata de Nicki Nicole. A esto se suma que ambos han compartido en sus redes fotos en los mismos lugares durante estos días.
Sin declaraciones… pero con gestos
Aunque ninguno de los dos ha querido pronunciarse públicamente, los gestos y las coincidencias parecen hablar más fuerte que las palabras. Y es que todo apunta a que la relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole ya no se limita a la amistad: se trata de una historia que promete dar mucho que hablar dentro y fuera de los estadios.
- El presunto autor del crimen de Avilés: camarero en un conocido restaurante y detenido en un céntrico bar mientras se tomaba algo y cargaba el móvil
- Habla la madre de Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Era todo lo que teníamos
- Llantos, emoción y rabia en el multitudinario adiós a Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Podemos enfadarnos con Dios porque nos la ha arrebatado
- El rastro del presunto asesino de Avilés en una larga noche de taxi en taxi y con una premonición: 'Hoy duermo en el calabozo
- Muere atropellado un ciclista de 63 años en la recta de Posada de Llanes a Turanzas
- Una habitación alquilada, una fuerte discusión y un crimen: las claves (e incógnitas) del asesinato de una mujer en Avilés
- La Ronda Sur de Oviedo, tomada hasta febrero por las máquinas para hacer un bulevar de 300 metros
- En imágenes: Matan a Noelia González Gutiérrez en su domicilio de La Folleca