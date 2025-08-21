Lamine Yamal y Nicki Nicole, pillados en Mónaco: el romance que ya no esconden

El Principado de Mónaco ha sido testigo del que podría convertirse en el romance del verano. Lamine Yamal, la joven promesa del FC Barcelona, y la artista argentina Nicki Nicole han sido sorprendidos paseando juntos por las exclusivas calles del principado, rodeados de boutiques y glamour.

Paseo entre lujo y naturalidad

La pareja fue captada por la tiktoker Rosy Pereyro y las imágenes difundidas por el periodista Javier de Hoyos no dejan lugar a dudas: caminaban relajados, de espaldas y con una complicidad que traspasa la pantalla. Sin esconderse, como dos jóvenes que disfrutan de su tiempo juntos antes de que el futbolista regrese a los entrenamientos.

“Me alegro mucho de que ya no tengan problema, que no oculten su amor a pesar de ser superfamosos. ¡Olé vosotros!”, celebraba Javi de Hoyos en redes sociales.

Pistas que hablan por sí solas

Los fans, atentos a cada detalle, han encontrado más pruebas que confirmarían el romance. En una de las historias de Instagram de Yamal, el reflejo de una chica en bikini en una puerta ha desatado las teorías: muchos aseguran que se trata de Nicki Nicole. A esto se suma que ambos han compartido en sus redes fotos en los mismos lugares durante estos días.

Sin declaraciones… pero con gestos

Aunque ninguno de los dos ha querido pronunciarse públicamente, los gestos y las coincidencias parecen hablar más fuerte que las palabras. Y es que todo apunta a que la relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole ya no se limita a la amistad: se trata de una historia que promete dar mucho que hablar dentro y fuera de los estadios.