Ya es oficial: Makoke cancela su boda tras salir a la luz el pasado oculto de su futuro marido
La colaboradora sorprende con esta noticia a unos días de pasar por el altar
Makoke vuelve a ser noticia en pleno verano tras compartir uno de sus ya tradicionales posados en bikini ya tan solo semanas de su próxima boda. La colaboradora, acostumbrada a ser foco de atención desde sus inicios en televisión, no duda en hablar con sinceridad sobre dos de los temas que más curiosidad despiertan entre sus seguidores: su imagen y su vida personal.
Sin embargo, desde hace unos meses, la atención se centra en la boda de la colaboradora y su novio, Gonzalo. Pero, algo parece haber cambiado en los últimos días, hasta el punto de que se habla de no boda y todo podría estar relacionado con una información que salía a la luz hace unas semanas y que salpicaba a su prometido.
Una información a la que la madre de Anita Matamoros quitaba importancia asegurando que "Yo no voy a anular la boda, vamos... me tienen que matar".
Sin embargo, algo parece haber dado un giro inesperado. Marta López, invitada en plató, confesó sentirse especialmente apenada: “Me parece una noticia súper triste, nunca la había visto tan feliz ni tan enamorada”.
Sobre su posado, la ex de Kiko Matamoros asegura que no es ninguna novedad y que es algo que le ha gustado desde siempre: "A ver, yo todos los veranos intento posar en bikini. Me encanta, aparte ya me veo un poquito más recompuesta, tengo un poquito ya más... voy cogiendo mi tono muscular", comenta con humor. "No es nada nuevo, es que lo llevo haciendo toda la vida, que tengo ya unos años. Siempre me gusta posar en bikini, pero desde pequeñita, desde que estaba en Telecupón, y me gusta hacer fotos en bikini, en bañador. No sé por qué ahora llama más la atención cuando llevo tres meses en bañador, en un reality, o sea que tampoco...", explica.
