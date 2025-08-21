Polémica en Ibiza: denunció un cobro de 12 euros por un gancho de bolso y ahora le reclaman 36.000

Todo empezó cuando una clienta denunció en redes sociales que en el restaurante japonés Wakame Ibiza le quisieron cobrar 12 euros por usar un gancho para colgar su bolso. La historia, que muchos tomaron como un ejemplo de los abusos de ciertos locales de lujo, corrió como la pólvora y alcanzó más de medio millón de visualizaciones en cuestión de horas.

Pero lo que para ella fue una denuncia “espontánea” se ha transformado en un auténtico dolor de cabeza: el restaurante ha anunciado acciones legales y le reclama nada menos que 36.000 euros de indemnización por “daños y perjuicios”, además de exigir la retirada de las publicaciones y una rectificación pública.

El restaurante habla de “acusaciones falsas”

La defensa del local, encabezada por la abogada penalista Marina Corral, asegura que todo se trató de un “error involuntario” en la cuenta, que fue corregido antes de que la clienta pagara. Sin embargo, la publicación en redes la acusaba de prácticas engañosas y mostraba, según el establecimiento, un documento distinto a la factura real.

Desde Wakame Ibiza denuncian que la viralización del mensaje ha provocado una oleada de comentarios ofensivos contra el personal y una caída en las reservas, afectando directamente a la reputación del restaurante. “Creemos en la crítica constructiva, pero no podemos permanecer impasibles ante acusaciones falsas que dañan el esfuerzo de todo nuestro equipo”, han declarado.

Facua se sumó al revuelo

La polémica ganó aún más fuerza cuando Facua, la conocida asociación de consumidores, se hizo eco del caso, lo que multiplicó su impacto mediático. Para el restaurante, esto no hizo más que “incrementar el descrédito hacia Wakame Ibiza y, por extensión, al sector hostelero de la isla”.

Un debate abierto sobre las redes sociales

La abogada del local va más allá y señala que este caso abre un debate necesario: ¿quién debe responsabilizarse de la viralización de noticias falsas? ¿El autor original, las plataformas o quienes difunden la información sin contrastar?

De momento, la clienta se enfrenta a un acto de conciliación antes de una posible querella criminal por calumnias con publicidad. Lo que está claro es que aquel gancho para el bolso, lejos de ser un detalle práctico, se ha convertido en uno de los objetos más polémicos del verano ibicenco.