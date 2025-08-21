Rosa cae por un lapsus y Manu acaricia el bote millonario en Pasapalabra: “Se lo podía permitir”

La tensión se palpaba en el plató de Pasapalabra. Rosa y Manu volvían a enfrentarse en El Rosco tras su último duelo, que terminó con un espectacular empate a 23 aciertos. Pero esta vez, la balanza no ha estado tan equilibrada: un lapsus de Rosa ha marcado el desenlace de la tarde.

La estrategia de cada uno

Mientras Manu apostaba por su ya característica racha de tres en tres, Rosa optaba por avanzar con calma, sin dejarse arrastrar por la presión del marcador. Su objetivo era claro: resistir sin precipitarse. Sin embargo, la concursante no pudo evitar tropezar con una respuesta que la sentenció.

El error que lo cambió todo

Con 22 aciertos y una letra en rojo, Rosa se vio obligada a detenerse. Ese fallo la dejó al borde de la Silla Azul y sin opciones de remontar frente a un Manu que jugaba con ventaja.

Manu, a por todas

Con el duelo prácticamente en el bolsillo y sabiendo que podía permitirse arriesgar, Manu decidió lanzarse de cabeza a por el ansiado bote de 2.014.000 euros. Se quedó a solo dos palabras de lograrlo, pero su valentía le dio igualmente la victoria de la jornada y el pase directo para seguir soñando con el premio más deseado de la televisión.

Un duelo con sabor a revancha

Aunque no se llevó el bote, Manu dejó claro que está en su mejor momento. Rosa, por su parte, tendrá que enfrentarse de nuevo a la presión de la Silla Azul. Y los espectadores, una vez más, quedaron atrapados en un rosco que promete seguir regalando emoción, suspense… y millones en juego.