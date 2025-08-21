Un soltero de First Dates se queda en shock tras ver a su pareja hacer esto en la primera cita: "Pocas mujeres hacen esto"
Así se ha vivido el inesperado momento en plató
Ángeles y Jesús llegaban al restaurante del amor de First Dates con ganas de pasar una bonita velada y, por qué no, encontrar a una especie de media naranja con la que compartir momentos.
Entre las sorpresas de la noche, Ángeles decidió llevar a su cita un regalo. Un detalle que dejó sin palabras a Jesús, que no dudó en reconocer el gesto de su compañera de noche. “Me ha encantado, pocas mujeres hacen eso”, confiesa. A la soltera no le ha parecido ni guapo ni feo, pero tampoco ha tenido esa chispa que imaginaba tener.
Formato de éxito
El programa ha sido muy popular en diferentes países y ha tenido varias temporadas. Los participantes son de todas las edades y procedencias, y suelen tener intereses y personalidades muy diversas. Esto hace que cada episodio sea único y emocionante, ya que no se sabe cómo reaccionarán los participantes ante las sorpresas y el romance.
Además del romance, el programa también es conocido por sus divertidos y graciosos momentos, que hacen que sea muy entretenido de ver. Los participantes suelen tener conversaciones interesantes y reveladoras, y a menudo comparten historias personales y anécdotas divertidas.
En la citada cita entre Stefano y Eduardo, el primero señaló que estaba cansado de que le entrasen las chicas en la discoteca. "Lo llevo fatal, deberían ponerme un cartel que ponga que no me gustan las chicas", le señalaba a su cita, admitiendo que las relaciones no le duraban más de 48 horas. En cuanto a su confesión sobre el importante número de amantes, el italiano le aseguró que "tienes que tenerlo claro, un guion bien montado, porque no puedes mentir".
