Ana Rosa se prepara para su vuelta a Telecinco: esta es la fecha de estreno y los importantes cambios del programa

Con septiembre a la vuelta de la esquina, las cadenas de televisión se preparan para la nueva temporada, algunas, con importantes cambios en sus programas insignia. En el caso de Telecinco, El Programa de Ana Rosa, el matinal volverá el 8 de septiembre y se espera que lo haga con importantes cambios. Uno de los principales cambios será el horario, que ahora será de 9:00 y las 13:30 horas.

Un nuevo horario con el que Ana Rosa Quintana tratará de luchar frente a frente con Susanna Griso en 'Espejo Público'.

Además, el programa contará con cambios en la dirección con el salto de Gracia Jiménez, la actual directora de 'Tardear' en relevo de Pilar Cerisuelo, la productora ejecutiva de Unicorn Content que se hizo cargo del formato tras la salida de Daniel Fernández después de su fichaje por 'Mañaneros 360'.

Carrera profesional

Nació y creció en el barrio madrileño de Usera. Su madre fue Carmen Hortal Prados, y su padre fue José Antonio Quintana. Tiene un hermano siete años mayor, Enrique.

Su trayectoria profesional se inició en Radio Nacional de España. Posteriormente pasó a Radio Intercontinental, donde fue una de las llamadas "chicas de la Inter".

En 1982 fue fichada por Televisión Española para presentar, con Alberto Delgado la edición nocturna del Telediario. En 1983 se traslada con su marido Alfonso Rojo a Nueva York, y trabaja como corresponsal de la cadena de radio COPE y la revista Tiempo. Con Alfonso Rojo (casados el 3 de septiembre de 1983 en Molinaseca) tuvo un hijo llamado Álvaro, nacido el 18 de julio de 1986.

Tras separarse de Rojo, en 1987 regresa a Madrid, para dirigir y presentar el magacín Las tardes de RCE en Radiocadena española. Más tarde pasaría por la emisora musical Radio 80 y Antena 3 Radio, donde desempeñó el cargo de redactora jefe de Informativos, que compaginó con la dirección del programa Viva la tarde, presentado por Miguel Ángel García-Juez y la dirección y presentación del programa musical Asignatura pendiente. En 1994 acompañaría a este en su salto a Radio Voz, como tertuliana del programa De viva voz.

Paralelamente, en 1994 regresa a televisión, concretamente a Telecinco, para presentar el programa de juicios Veredicto (1994-1995), al que seguiría, en la misma cadena, el espacio Nunca es tarde

A principios de 1997 se incorpora a Antena 3, para ponerse al frente del talk show de testimonios Sinceramente Ana Rosa Quintana.Poco después, el 14 de julio de ese año estrena, con Rosa Villacastín, el magacín de crónica social Extra Rosa, que pronto se sitúa como líder de audiencia de las sobremesas.