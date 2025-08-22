Arde un bar en Sevilla por una mayonesa: un cliente lo incendia tras no conseguir la salsa para su bocadillo
Una simple discusión por un bote de mayonesa terminó en un incendio
Lo que debía ser una tranquila tarde en Los Palacios y Villafranca terminó en una escena de auténtica película de terror: un vecino de Córdoba prendió fuego a un bar porque no tenían mayonesa para acompañar su bocadillo.
Una petición absurda que acabó en tragedia
El suceso tuvo lugar este miércoles en el bar Las Postas, conocido en la zona por sus desayunos y montaditos. Según ha relatado el propietario, José Antonio Caballero, todo comenzó cuando el cliente pidió mayonesa para los montaditos que estaba consumiendo. Tanto el camarero como una camarera le explicaron que el local no contaba con cocina y que los bocadillos ya venían preparados, por lo que no disponían de salsas.
En un primer momento, el hombre pareció tomárselo con calma, pero minutos después sorprendió a todos: salió a una gasolinera cercana, regresó con una botella de gasolina y, tras volver a preguntar si realmente no había mayonesa, roció la barra del local y le prendió fuego con un mechero.
El testimonio del dueño: “Fue algo surrealista”
“Fue algo surrealista, todavía no entendemos nada”, confesaba el dueño del bar, que asegura que aún se pregunta cómo un simple detalle pudo desencadenar semejante reacción. “Somos un bar sencillo, de desayunos y copas, nada más. Jamás imaginamos algo así”, añadía, todavía en shock por lo ocurrido.
Las cámaras de seguridad del local captaron el momento exacto en el que el hombre prende fuego al interior, obligando a los presentes a salir corriendo.
La detención y los cargos
La Guardia Civil detuvo al individuo, al que se le imputan delitos de daños y de incendio con peligro para las personas. Por fortuna, no hubo heridos, aunque los daños materiales han sido cuantiosos y el susto, mayúsculo.
Una historia difícil de creer
El episodio ha provocado gran indignación y asombro entre los vecinos. ¿Cómo es posible que la falta de mayonesa acabe con un bar en llamas? El propio dueño lo resume en una frase: “Una sorpresa, algo que no tiene explicación”.
