Del calor sofocante a la tormenta: la Aemet enciende las alarmas este viernes

El tiempo en España se ha convertido en un auténtico carrusel de emociones. Después de semanas de calor insoportable que batieron récords en buena parte del país, este viernes la Aemet ha lanzado un aviso especial: hasta ocho provincias estarán en alerta por tormentas, lluvias intensas y fuerte oleaje.

Lluvias torrenciales en el Mediterráneo

Los chaparrones más intensos caerán en Alicante, Valencia, Murcia, Albacete, Mallorca y Menorca, donde las precipitaciones podrían descargar hasta 30 litros por metro cuadrado en apenas una hora. También en Barcelona y Tarragona se activarán avisos por lluvias, mientras que Gerona lo hará por oleaje.

En contraste, Pontevedra será la única provincia donde la alerta estará marcada por el calor, con temperaturas que volverán a subir por encima de los 34 grados.

Un viernes de contrastes

El día arrancará con tormentas en el litoral catalán y Baleares, que podrán ser localmente fuertes, mientras que por la tarde las nubes se concentrarán en el sureste peninsular con chubascos dispersos. En el resto del país, los cielos estarán más tranquilos, con sol y estabilidad.

Las temperaturas, sin embargo, jugarán a la montaña rusa: descenderán en el Mediterráneo y Canarias, pero subirán en el resto, con noches tropicales que no bajarán de los 20 grados en buena parte del área mediterránea y del suroeste.

Viento, mar revuelto y un ojo en el cielo

Los vientos del nordeste soplarán con fuerza en el Ebro, Menorca y el Ampurdán, mientras que la tramontana y el oleajecomplicarán aún más la jornada en la costa catalana y balear.

En definitiva, tras semanas de calor histórico, el tiempo vuelve a recordarnos que este verano está dispuesto a no dar tregua. Tormentas, viento, calor y oleaje… todo en un mismo día.