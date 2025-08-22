Conmoción en el mundo del corazón tras la repentina muerte de este colaborador de Y ahora Sonsoles: "Allá donde estés..."

Javier Cid, periodista de 'El Mundo' y colaborador de televisión de 'Y ahora Sonsoles' y de 'La Senxta Xplica' ha muerto a los 46 años. Una triste e inesperada noticia que ha sacudido al mundo de la comunicación en la tarde de este viernes.

Sus compañeros del periódico 'El Mundo' han publicado la noticia y minutos más tarde, Pepa Romero, presentadora de 'YAS Verano' ha anunciado su muerte entre lágrimas: "Le teníamos un gran cariño, yo personalmente, Lorena también, mandamos un abrazo enorme a la familia y a ti, Javier, allá donde estés, un beso enorme".

Cid destacó por su defensa de los derechos LGTBI, tanto es así que en 2019 recibió el Premio Alan Turing. Además, escribió dos novelas, la primera bajo un seudónimo 'Diario de Martín Lobo'.

Y ahora Sonsoles

El 1 de julio de 2022, Sonsoles Ónega recibió la llamada de la secretaria del director general de Atresmedia Televisión para concertar una cita para el 8 de julio de 2022 en un hotel de Madrid, en la cual el director general, Carlos Fernández, le hizo una oferta para sumarse al elenco de presentadores del grupo. Tras pensar la oferta durante 48 horas, el 11 de julio se despidió del programa Ya es mediodía y, acto seguido, mantuvo una reunión con el entonces consejero delegado de Mediaset España, Paolo Vasile, para informarle de la oferta que le había hecho el grupo de la competencia y de su marcha. Ese mismo día, Atresmedia hizo oficial en un comunicado de prensa el fichaje de la presentadora y escritora.

Durante el verano de 2022 se fueron conociendo detalles del nuevo programa presentado por Sonsoles Ónega. El 26 de julio se conoció que Patricia Lennon-Hunt, hasta ese momento directora de Ya es mediodía, sería la directora del programa. Más tarde, el 1 de septiembre de 2022, el equipo empezó a trabajar en el Centro de Producción de Programas de Atresmedia en San Sebastián de los Reyes (Madrid) y doce días después, el 13 de septiembre, se informó de que el programa se llamaría Y ahora Sonsoles, comenzando a promocionarse en los bloques publicitarios de todas las cadenas del grupo Atresmedia, de modo que el programa contó con una intensa campaña de promoción.