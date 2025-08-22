Conmoción en el mundo del corazón tras la repentina muerte de este colaborador de Y ahora Sonsoles: "Allá donde estés..."
La noticia ha sacudido a muchas personalidades del mundo del periodismo
Javier Cid, periodista de 'El Mundo' y colaborador de televisión de 'Y ahora Sonsoles' y de 'La Senxta Xplica' ha muerto a los 46 años. Una triste e inesperada noticia que ha sacudido al mundo de la comunicación en la tarde de este viernes.
Sus compañeros del periódico 'El Mundo' han publicado la noticia y minutos más tarde, Pepa Romero, presentadora de 'YAS Verano' ha anunciado su muerte entre lágrimas: "Le teníamos un gran cariño, yo personalmente, Lorena también, mandamos un abrazo enorme a la familia y a ti, Javier, allá donde estés, un beso enorme".
Cid destacó por su defensa de los derechos LGTBI, tanto es así que en 2019 recibió el Premio Alan Turing. Además, escribió dos novelas, la primera bajo un seudónimo 'Diario de Martín Lobo'.
