Fabiola Martínez da la cara tras conocer al hijo de Bertín Osborne y Gabriela Guillén: "No tiene nada que ver conemigo"

Desde que anunciaron su separación a principios de 2021, Fabiola Martínez ha tenido una premisa clara: mantenerse al margen de todo lo relativo a la vida privada de Bertín Osborne. Una decisión que tomó cuando salió a la luz que el presentador iba a convertirse en padre por sexta vez junto a Gabriela Guillén -en los momentos más controvertidos del cantante, cuando aseguró que no quería ser padre de nuevo a su edad y no iba a hacerse cargo del niño- y en la que se ha reafirmado rotunda después de que su exmarido haya posado en exclusiva en portada de la revista 'Hola' con la esteticien paraguaya -aunque no se han fotografiado juntos para no dar una imagen de familia que no se corresponde con la realidad- y el pequeño de año y medio que tienen en común, Arian David.

La venezolana, con la educación que la caracteriza, ha atendido telefónicamente al programa 'Vamos a ver' para desmarcarse del paso que ha dado Bertín de presentar públicamente al niño y normalizar su relación con el pequeño, dándole su sitio al igual que ha hecho con el resto de sus hijos. Contundente, ha asegurado que "no tengo nada que decir. No voy a comentar nada porque no tiene nada que ver conmigo", dejando claro que no piensa pronunciarse sobre este asunto.

Eso sí, ha dejado entrever que no le ha afectado en absoluto, ya que com ha contado al espacio, ella se encuentra "muy bien", "súper liada trabajando" y "fenomenal", disfrutando de un verano relajado y aprovechando para descansar y recuperar fuerzas para el arranque del curso.

La versión de Gabriela

Confirmando que su acercamiento por su hijo es un hecho, y dispuestos a darle su lugar al pequeño como hijo de Bertín Osborne un año y 8 meses después de su nacimiento, el presentador y Gabriela Guillén han posado en exclusiva en portada de la revista '¡Hola!' -por separado, para evitar malentendidos dando una imagen de familia que no son, como aclaran- con el niño, al que han presentado públicamente revelando además que se llama Arian David.

Un reportaje que, lejos de "normalizar la relación de padre e hijo" como pretendían, ha desatado un gran revuelo y numerosas críticas al cantante, llegando a especularse con que habría decidido dar este paso por motivos económicos.

Algo que tanto Bertín como Gabriela han negado rotundamente. Mientras el cantante ha asegurado en declaraciones a 'YAS Verano' que no se ha llevado ni un euro por la exclusiva, la esteticien defiende que han hecho el posado "en beneficio de su hijo", sin entender la controversia que se ha creado con lo que pretendía ser simplemente algo bonito para demostrar que el artista tiene relación con el pequeño.

24 horas después de la publicación de la portada, la paraguaya ha reaparecido visiblemente molesta ante las cámaras y se ha sincerado sobre cómo se encuentra tras el aluvión de críticas recibidas: "Lamento mucho no poder contestar a vuestras preguntas, pero de verdad que ayer ya dijo todo lo que tenía que decir y ya no tengo nada más que aportar. Estoy bastante molesta por todo lo que se ha dicho y nosotros estamos bien, lo único que queremos es estar tranquilos y ya está" ha expresado cansada.

Y es que a pesar de que su idea era presentar al pequeño y normalizar su relación con Bertín para evitar las especulaciones, se lamenta que "se ha sacado todo de contexto y no es el plan, no era el plan que teníamos".