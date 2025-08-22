El incómodo momento vivido en First Dates que ha hecho que una de las solteras amenace con abandonar el restaurante: "No me ha gustado nada, me quiero ir"
La drástica decisión de la comensal
En First Dates, a veces salta el flechazo cuando los solteros se ven por primera vez y empiezan a hablar de sus gustos y aficiones. Pero hay veces que la chispa no salta y uno de los dos siente ganas de salir corriendo. Este ha sido el caso de Marta, de 36 años, que en cuanto ha visto a Salvi, de 46, lo ha tenido claro y ha amenazado con abandonar el programa. “No me ha gustado nada, me quiero ir”. En cambio, a Salvi le ha encantado porque le ha parecido muy guapa.
Ha llegado el momento de conocer la decisión final de los solteros; Salvi le gustaría tener una segunda cita con Marta porque le ha gustado, la ve como una chica tímida, pero que puede llegar a conocerla mejor. Por la parte de la murciana, no quiere tener otra cita porque no ha sentido “feeling”, ni conexión como para poder tener otra cita.
Formato de éxito
El programa ha sido muy popular en diferentes países y ha tenido varias temporadas. Los participantes son de todas las edades y procedencias, y suelen tener intereses y personalidades muy diversas. Esto hace que cada episodio sea único y emocionante, ya que no se sabe cómo reaccionarán los participantes ante las sorpresas y el romance.
Además del romance, el programa también es conocido por sus divertidos y graciosos momentos, que hacen que sea muy entretenido de ver. Los participantes suelen tener conversaciones interesantes y reveladoras, y a menudo comparten historias personales y anécdotas divertidas.
En la citada cita entre Stefano y Eduardo, el primero señaló que estaba cansado de que le entrasen las chicas en la discoteca. "Lo llevo fatal, deberían ponerme un cartel que ponga que no me gustan las chicas", le señalaba a su cita, admitiendo que las relaciones no le duraban más de 48 horas. En cuanto a su confesión sobre el importante número de amantes, el italiano le aseguró que "tienes que tenerlo claro, un guion bien montado, porque no puedes mentir".
