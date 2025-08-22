Una invasión de gallinas desata el caos en Torrevieja y obliga al Ayuntamiento a destinar 26.000 euros para capturarlas
Torrevieja vive una situación insólita
Torrevieja vive estos días una escena surrealista digna de película: más de 700 gallinas han tomado las calles de la ciudad alicantina, convirtiéndose en un problema de seguridad y de salud pública que ha obligado al Ayuntamiento a actuar de urgencia.
¿Qué ha pasado?
Lo que empezó como un rumor de vecinos ha terminado en una plaga que afecta al día a día. “Hay muchísimas y están en medio de todos los coches”, se queja una residente. Otros señalan que la suciedad se ha adueñado de plazas y zonas comunes: “Es muy desagradable, está todo hecho una guarrería”.
El origen de esta invasión estaría en la irresponsabilidad de algunos vecinos que habrían abandonado a sus aves en descampados cercanos, lo que provocó que se reprodujeran sin control hasta alcanzar cifras insólitas.
Para poner fin a la situación, el Ayuntamiento ha firmado un contrato de más de 26.000 euros con una empresa especializada en control animal. El método será sencillo, pero efectivo: colocar redes con comida como cebo para atraparlas sin causarles daño. Cada captura costará más de 37 euros a las arcas públicas.
¿Y qué ocurrirá después con este ejército de gallinas urbanas?
El plan es trasladarlas a una granja escuela, aunque no será tarea fácil encontrar un lugar capaz de albergar a cerca de un millar de aves.
Lo cierto es que, mientras tanto, los vecinos siguen conviviendo con un escenario insólito que mezcla cacareos, plumas y atascos de tráfico. Torrevieja, sin quererlo, se ha convertido en la ciudad de las gallinas.
- El rastro del presunto asesino de Avilés en una larga noche de taxi en taxi y con una premonición: 'Hoy duermo en el calabozo
- Acuerdo clave para el futuro de la siderurgia asturiana: Arcelor podrá explotar otra zona del Naranco a cambio de reducir su cantera
- Habla la madre de Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Era todo lo que teníamos
- Colas en Lidl, el pequeño electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero está casi a la mitad de su precio
- Prisión provisional para el arrestado por el crimen de Avilés: la jueza le considera autor del homicidio
- La indignación de una pareja de Oviedo a la que prohibieron entrar con su perra guía a un local: 'Que esto no vuelva a ocurrir a nadie. Es bochornoso
- De Pravia a Grado para emprender: 'Hay que hacer algo para que los pueblos no caigan el en olvido, arriesgarse merece la pena
- El presunto autor del crimen de Avilés: camarero en un conocido restaurante y detenido en un céntrico bar mientras se tomaba algo y cargaba el móvil