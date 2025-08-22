Una invasión de gallinas desata el caos en Torrevieja y obliga al Ayuntamiento a destinar 26.000 euros para capturarlas

Torrevieja vive una situación insólita

Una invasión de gallinas desata el caos en Torrevieja y obliga al Ayuntamiento a destinar 26.000 euros para capturarlas

Una invasión de gallinas desata el caos en Torrevieja y obliga al Ayuntamiento a destinar 26.000 euros para capturarlas

Lucía Salazar

Lucía Salazar

Torrevieja vive estos días una escena surrealista digna de película: más de 700 gallinas han tomado las calles de la ciudad alicantina, convirtiéndose en un problema de seguridad y de salud pública que ha obligado al Ayuntamiento a actuar de urgencia.

¿Qué ha pasado?

Lo que empezó como un rumor de vecinos ha terminado en una plaga que afecta al día a día. “Hay muchísimas y están en medio de todos los coches”, se queja una residente. Otros señalan que la suciedad se ha adueñado de plazas y zonas comunes: “Es muy desagradable, está todo hecho una guarrería”.

El origen de esta invasión estaría en la irresponsabilidad de algunos vecinos que habrían abandonado a sus aves en descampados cercanos, lo que provocó que se reprodujeran sin control hasta alcanzar cifras insólitas.

Para poner fin a la situación, el Ayuntamiento ha firmado un contrato de más de 26.000 euros con una empresa especializada en control animal. El método será sencillo, pero efectivo: colocar redes con comida como cebo para atraparlas sin causarles daño. Cada captura costará más de 37 euros a las arcas públicas.

¿Y qué ocurrirá después con este ejército de gallinas urbanas?

El plan es trasladarlas a una granja escuela, aunque no será tarea fácil encontrar un lugar capaz de albergar a cerca de un millar de aves.

Noticias relacionadas y más

Lo cierto es que, mientras tanto, los vecinos siguen conviviendo con un escenario insólito que mezcla cacareos, plumas y atascos de tráfico. Torrevieja, sin quererlo, se ha convertido en la ciudad de las gallinas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El rastro del presunto asesino de Avilés en una larga noche de taxi en taxi y con una premonición: 'Hoy duermo en el calabozo
  2. Acuerdo clave para el futuro de la siderurgia asturiana: Arcelor podrá explotar otra zona del Naranco a cambio de reducir su cantera
  3. Habla la madre de Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Era todo lo que teníamos
  4. Colas en Lidl, el pequeño electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero está casi a la mitad de su precio
  5. Prisión provisional para el arrestado por el crimen de Avilés: la jueza le considera autor del homicidio
  6. La indignación de una pareja de Oviedo a la que prohibieron entrar con su perra guía a un local: 'Que esto no vuelva a ocurrir a nadie. Es bochornoso
  7. De Pravia a Grado para emprender: 'Hay que hacer algo para que los pueblos no caigan el en olvido, arriesgarse merece la pena
  8. El presunto autor del crimen de Avilés: camarero en un conocido restaurante y detenido en un céntrico bar mientras se tomaba algo y cargaba el móvil

Una invasión de gallinas desata el caos en Torrevieja y obliga al Ayuntamiento a destinar 26.000 euros para capturarlas

Una invasión de gallinas desata el caos en Torrevieja y obliga al Ayuntamiento a destinar 26.000 euros para capturarlas

Una jueza ordena desmantelar el centro migratorio 'Alcatraz de los Caimanes'

Una jueza ordena desmantelar el centro migratorio 'Alcatraz de los Caimanes'

Makoke rompe el silencio tras cancelar su boda con Gonzalo: “No se cancela, se pospone”

Makoke rompe el silencio tras cancelar su boda con Gonzalo: “No se cancela, se pospone”

Sofía Suescun y Kiko Jiménez acallan rumores de crisis con un viaje a Tailandia

Sofía Suescun y Kiko Jiménez acallan rumores de crisis con un viaje a Tailandia

Las pernoctaciones en hoteles crecen y los precios no tocan techo

Las pernoctaciones en hoteles crecen y los precios no tocan techo

El Ibex 35 pierde un 0,2% y se aleja de los 15.300 puntos

El Ibex 35 pierde un 0,2% y se aleja de los 15.300 puntos

La población mundial expuesta a incendios forestales ha aumentado un 40 % en solo 20 años

La población mundial expuesta a incendios forestales ha aumentado un 40 % en solo 20 años
Tracking Pixel Contents