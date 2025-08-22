Una invasión de gallinas desata el caos en Torrevieja y obliga al Ayuntamiento a destinar 26.000 euros para capturarlas

Torrevieja vive estos días una escena surrealista digna de película: más de 700 gallinas han tomado las calles de la ciudad alicantina, convirtiéndose en un problema de seguridad y de salud pública que ha obligado al Ayuntamiento a actuar de urgencia.

¿Qué ha pasado?

Lo que empezó como un rumor de vecinos ha terminado en una plaga que afecta al día a día. “Hay muchísimas y están en medio de todos los coches”, se queja una residente. Otros señalan que la suciedad se ha adueñado de plazas y zonas comunes: “Es muy desagradable, está todo hecho una guarrería”.

El origen de esta invasión estaría en la irresponsabilidad de algunos vecinos que habrían abandonado a sus aves en descampados cercanos, lo que provocó que se reprodujeran sin control hasta alcanzar cifras insólitas.

Para poner fin a la situación, el Ayuntamiento ha firmado un contrato de más de 26.000 euros con una empresa especializada en control animal. El método será sencillo, pero efectivo: colocar redes con comida como cebo para atraparlas sin causarles daño. Cada captura costará más de 37 euros a las arcas públicas.

¿Y qué ocurrirá después con este ejército de gallinas urbanas?

El plan es trasladarlas a una granja escuela, aunque no será tarea fácil encontrar un lugar capaz de albergar a cerca de un millar de aves.

Lo cierto es que, mientras tanto, los vecinos siguen conviviendo con un escenario insólito que mezcla cacareos, plumas y atascos de tráfico. Torrevieja, sin quererlo, se ha convertido en la ciudad de las gallinas.