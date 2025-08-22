‘Este local es nuestro enemigo’: boicot, pintadas y amenazas contra una heladería argentina en Barcelona por no atender en catalán

La heladería artesanal DellaOstia, fundada en 2022 por el argentino Leandro Rincón y considerada por muchos como una de las mejores de la ciudad, ha pasado de ser un negocio ejemplar a estar en el punto de mira tras un supuesto caso de “discriminación lingüística” que ha acabado en boicot, ataques en redes y hasta pintadas en su fachada.

El desencadenante: un helado de “maduixa”

Todo comenzó en plena Festa Major de Gràcia, cuando la pareja del concejal de ERC Guillem Roma, identificada como Núria, denunció que un empleado del local no la atendió correctamente al pedir un helado en catalán. Según el edil, la discusión fue subiendo de tono hasta desembocar en reproches como “Cataluña está en el Reino de España” o “en esta comunidad hay dos lenguas oficiales”.

Roma denunció públicamente el episodio en redes sociales y llamó al boicot. La publicación corrió como la pólvora y el debate estalló: ¿malentendido o falta de respeto?

Del hashtag a la fachada

La repercusión fue inmediata. Figuras del independentismo como Antonio Baños o Jordi Borràs se sumaron a la crítica, elevando el tono con frases como “Este local es nuestro enemigo. ¡Hasta que cierre!”.

Horas después, la heladería amanecía vandalizada: pintadas de “Feixistes de merda”, pegatinas y carteles contra el negocio cubrían su fachada. A la vez, Google Maps se llenaba de reseñas negativas, que desplomaron su puntuación hasta las 2,7 estrellas.

De ejemplo de éxito a polémica

El golpe mediático contrasta con el ascenso meteórico de DellaOstia. Con 30 sabores naturales y sin procesar, una inversión inicial de 150.000 euros y beneficios de 250.000 en su primer año, la heladería había logrado destacar en un barrio con gran competencia gastronómica.

Aun así, no era la primera vez que recibía críticas por cuestiones lingüísticas, algunas de ellas respondidas con mensajes que los clientes consideraban poco conciliadores.

Sin declaraciones, pero con las puertas abiertas

Pese a la tormenta, el local ha seguido funcionando con normalidad, manteniendo su horario y sus promociones en redes, aunque sin pronunciarse directamente sobre la polémica.

Lo que está claro es que un simple helado de “maduixa” ha desatado un enfrentamiento que va mucho más allá del sabor, enfrentando identidad, política y negocio en pleno corazón de Gràcia.