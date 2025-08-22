Makoke rompe el silencio tras cancelar su boda con Gonzalo: “No se cancela, se pospone”
Makoke sorprende al aplazar su boda con Gonzalo
Lo que iba a ser uno de los días más felices de su vida se ha convertido en un torbellino mediático. Makoke ha sorprendido a todos al anunciar que su boda con Gonzalo, prevista para el próximo 12 de septiembre, no se celebrará en la fecha prevista.
De la ilusión al jarro de agua fría
Durante semanas, la colaboradora televisiva compartió con emoción los preparativos de un enlace que prometía ser íntimo y muy especial. Sin embargo, la noticia saltaba en TardeAR: el compromiso quedaba suspendido. La sorpresa fue mayúscula entre sus compañeros, que no daban crédito al giro tan repentino. Marta López, muy cercana a Makoke, lo resumía con tristeza: “Nunca la había visto tan feliz ni tan enamorada”.
El motivo inicial apuntaba a la presión mediática. En Fiesta se recordó un episodio del pasado de Gonzalo —una noche en el calabozo tras una denuncia de una expareja—, lo que habría incomodado profundamente a la televisiva.
La aclaración de Makoke: “Estamos más unidos que nunca”
Pero la protagonista no ha tardado en dar su propia versión. A través de redes sociales, Makoke quiso despejar rumores y lanzar un mensaje de calma: “Tengo que aclarar que el motivo de cancelar la boda es únicamente de salud de un familiar muy cercano. Pido respeto máximo, ya que lo estamos pasando muy mal. Con mi futuro marido estamos más unidos que nunca, y está a mi lado”, escribía junto a una foto con Gonzalo.
Además, dejó claro que no se trata de una ruptura, sino de un aplazamiento: “La boda no se cancela, se pospone”.
Un futuro en pausa, pero no roto
Pese al revuelo mediático, Makoke ha querido recalcar que su relación con Gonzalo sigue adelante, con la misma fuerza de siempre. Eso sí, el enlace tendrá que esperar. Una decisión dolorosa, pero tomada por motivos familiares de peso.
Mientras tanto, sus seguidores se han volcado con ella con mensajes de cariño y apoyo, deseando que pronto pueda retomar los planes de boda y celebrar, por fin, ese “sí, quiero” que tantas ganas tiene de pronunciar.
