Más de dos millones de euros de bote en Pasapalabra: Manu se convierte en ganador y se desata la locura en plató
Así se vivió el emocionante momento
El bote de Pasapalabra sigue sin encontrar dueño, al menos, de momento. Ni Manu ni Rosa han conseguido acertar las 25 palabras que componen el rosco del programa y no será por intentos. Tanto el madrileño como la gallega llevan cientos de programas a sus espaldas y sin embargo, ninguno ha logrado convertirse en flamante ganador.
Esta vez, ha sido Manu el que más cerca ha estado de lograrlo, al ganar el programa y quedarse solo a dos aciertos de la victoria absoluta.
Por ahora, tanto Manu como Rosa deberán seguir peleando por ver quién de los dos se hace de oro con los más de dos millones de euros que están en juego.
Evolución e historia de Pasapalabra
Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.
A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.
La mecánica del juego
El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.
