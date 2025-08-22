Orestes Barbero y el día en que hizo historia en Pasapalabra: el único concursante con 0 aciertos en el Rosco

El universo Pasapalabra lleva 25 años regalándonos momentos memorables. Pero si hay un concursante que se ha convertido en leyenda, ese es Orestes Barbero. El burgalés, uno de los favoritos de la audiencia y el participante más longevo de la historia del programa, fue también protagonista de un hito tan insólito como sorprendente: quedarse con 0 aciertos en el Rosco.

Eso sí, no por falta de conocimientos. Lo que ocurrió fue digno de guion televisivo: su rival, Rafa Castaño, respondió las 26 definiciones del tirón y se llevó el mayor bote del concurso, nada menos que 2.272.000 euros. Una hazaña que no le dejó a Orestes ni la oportunidad de intentarlo, convirtiendo ese programa en uno de los más recordados de la historia del formato.

Un concursante récord

Orestes no solo fue víctima de esa “mala pasada”, sino que acumuló méritos que pocos han igualado: más de 360 Roscos jugados, récord de permanencia en el concurso y cientos de tardes en las que se ganó el cariño del público con su simpatía, cultura y tenacidad. Hasta la llegada de Manu Pascual, fue el único en superar la barrera de las 300 entregas.

Una leyenda del concurso

Hoy, mientras Manu y Rosa mantienen viva la emoción en cada duelo, muchos espectadores siguen recordando con nostalgia los días de Orestes en el plató. Su récord de “cero aciertos” no es un fracaso, sino una marca histórica que demuestra lo imprevisible que puede ser Pasapalabra.

Porque en el Rosco puede pasar de todo: desde rozar el bote de millones… hasta quedarse sin contestar ni una sola letra.