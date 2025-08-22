Sofía Suescun y Kiko Jiménez acallan rumores de crisis con un viaje a Tailandia

En plena tormenta mediática por una supuesta infidelidad, la pareja ha decidido volar más de 10.000 kilómetros para dejar atrás las habladurías y centrarse en ellos mismos.

Sofía Suescun y Kiko Jiménez han vuelto a convertirse en protagonistas del corazón. En los últimos días, su relación se ha visto empañada por rumores que apuntaban a un acercamiento entre Sofía y el influencer gallego Juan Faro. Sin embargo, lejos de entrar en la polémica o dar explicaciones públicas, la pareja ha optado por un plan muy diferente: hacer las maletas y marcharse a Tailandia.

Un viaje para “desconectar y reconectar”

El propio Kiko ha confirmado que este viaje no lo han hecho solos, sino con “un grupo de personas desconocido, pero con intereses parecidos”. Una experiencia que, según él, les servirá para recargar energías, dejar atrás las tensiones y fortalecer su vínculo.

Aunque la escapada suene a reconciliación, lo cierto es que ninguno de los dos ha querido pronunciarse sobre las acusaciones que circulan en torno a Sofía. Ambos continúan volcados en sus trabajos como creadores de contenido y, al menos de momento, prefieren mantener silencio absoluto sobre lo que ocurre puertas adentro en su relación.

La defensa de Maite y Cristian Suescun

Mientras tanto, la familia de Sofía no ha dudado en salir al paso de las críticas. Su madre, Maite Galdeano, ha asegurado en TardeAR que las acusaciones contra su hija son “totalmente falsas”: “Mi hija jamás en la vida hubiese tenido una relación con otro hombre que no sea del que está enamorada. Eso es mentira porque la conozco, es mi niña”, afirmó contundente.

Cristian Suescun, por su parte, se mostró aún más duro contra Kiko: “Es un montajista. Se aprovecha de todas las mujeres. Primero con Gloria Camila y ahora con mi hermana. Es un guionista de todo, un jeta, un tío perverso”, sentenció.

Rumores, silencio y un futuro incierto

Aunque las palabras de Maite y Cristian parecen tener claro de qué lado están, la pareja ha preferido no dar ninguna declaración pública. Eso sí, su viaje a Tailandia se interpreta como un mensaje indirecto: Sofía y Kiko siguen juntos, ajenos a lo que se diga fuera.

Ahora, el gran interrogante es si esta escapada servirá para cerrar filas y reforzar su relación o si, a la vuelta, el tema volverá a sacudir los platós donde Kiko colabora habitualmente.

Lo cierto es que, de momento, ambos disfrutan de playas paradisíacas, paisajes de ensueño y, sobre todo, de un tiempo a solas para “desconectar y reconectar”.