Verónica Romero rompe su silencio sobre ‘OT’: “Un profesor me pidió perdón”
Dos décadas después de su paso por Operación Triunfo
La cantante alicantina, sexta finalista de la primera edición, confesó en Y ahora Sonsoles que no se sintió valorada durante su paso por el concurso y que incluso recibió comentarios que la hicieron replantearse su lugar en el programa. “A mí alguien de la Academia me dijo que yo no podía resaltar sobre los demás, que no merecía estar ahí”, explicó con serenidad.
Entre sombras y disculpas
Verónica reconoció que “el trato no fue muy agradable”, aunque con los años pudo recibir las disculpas de uno de los profesores, cuya identidad no quiso revelar: “Me pidió perdón porque me dijo unas cosas fuertes. Yo lo agradecí, pero tuve claro que no iba a estar donde no me quieren”.
Lejos de venirse abajo, la artista tomó las riendas de su carrera y continuó como cantante independiente, convencida de que “mendigar” no era el camino.
El recuerdo de Álex Casademunt
La alicantina también se refirió a su compañero Álex Casademunt, fallecido en 2021. Hace unos días, le rindió homenaje en el escenario junto a David Bustamante, aunque lamentó que nunca se organizara un tributo conjunto con todos los concursantes: “Se gestionó mal, todos queríamos, pero la esencia de Álex se perdió por cómo lo manejó la empresa”.
Una carrera más allá de ‘OT’
Hoy, Verónica puede presumir de cinco discos en el mercado, colaboraciones con grandes productores y compositores —como Adrián Schinoff o Phil Collen (Deff Leppard)— y de haberse labrado un camino en países como Reino Unido, Estados Unidos o Australia.
Además, ha sumado la faceta de escritora con El valioso secreto que esconde tu sonrisa (2020) y su primera novela, Alma y el camino del despertar (2023).
De lo que no hay duda es de que, con sus luces y sombras, Operación Triunfo marcó un antes y un después en su vida, aunque ella prefiera quedarse con lo positivo: “Me permitió vivir de la música y conocer a compañeros maravillosos”.
- El rastro del presunto asesino de Avilés en una larga noche de taxi en taxi y con una premonición: 'Hoy duermo en el calabozo
- Acuerdo clave para el futuro de la siderurgia asturiana: Arcelor podrá explotar otra zona del Naranco a cambio de reducir su cantera
- Habla la madre de Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Era todo lo que teníamos
- Colas en Lidl, el pequeño electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero está casi a la mitad de su precio
- Prisión provisional para el arrestado por el crimen de Avilés: la jueza le considera autor del homicidio
- La indignación de una pareja de Oviedo a la que prohibieron entrar con su perra guía a un local: 'Que esto no vuelva a ocurrir a nadie. Es bochornoso
- De Pravia a Grado para emprender: 'Hay que hacer algo para que los pueblos no caigan el en olvido, arriesgarse merece la pena
- El presunto autor del crimen de Avilés: camarero en un conocido restaurante y detenido en un céntrico bar mientras se tomaba algo y cargaba el móvil