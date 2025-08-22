Verónica Romero rompe su silencio sobre ‘OT’: “Un profesor me pidió perdón”

La cantante alicantina, sexta finalista de la primera edición, confesó en Y ahora Sonsoles que no se sintió valorada durante su paso por el concurso y que incluso recibió comentarios que la hicieron replantearse su lugar en el programa. “A mí alguien de la Academia me dijo que yo no podía resaltar sobre los demás, que no merecía estar ahí”, explicó con serenidad.

Entre sombras y disculpas

Verónica reconoció que “el trato no fue muy agradable”, aunque con los años pudo recibir las disculpas de uno de los profesores, cuya identidad no quiso revelar: “Me pidió perdón porque me dijo unas cosas fuertes. Yo lo agradecí, pero tuve claro que no iba a estar donde no me quieren”.

Lejos de venirse abajo, la artista tomó las riendas de su carrera y continuó como cantante independiente, convencida de que “mendigar” no era el camino.

El recuerdo de Álex Casademunt

La alicantina también se refirió a su compañero Álex Casademunt, fallecido en 2021. Hace unos días, le rindió homenaje en el escenario junto a David Bustamante, aunque lamentó que nunca se organizara un tributo conjunto con todos los concursantes: “Se gestionó mal, todos queríamos, pero la esencia de Álex se perdió por cómo lo manejó la empresa”.

Una carrera más allá de ‘OT’

Hoy, Verónica puede presumir de cinco discos en el mercado, colaboraciones con grandes productores y compositores —como Adrián Schinoff o Phil Collen (Deff Leppard)— y de haberse labrado un camino en países como Reino Unido, Estados Unidos o Australia.

Además, ha sumado la faceta de escritora con El valioso secreto que esconde tu sonrisa (2020) y su primera novela, Alma y el camino del despertar (2023).

De lo que no hay duda es de que, con sus luces y sombras, Operación Triunfo marcó un antes y un después en su vida, aunque ella prefiera quedarse con lo positivo: “Me permitió vivir de la música y conocer a compañeros maravillosos”.