Lo nunca visto en Pasapalabra: del twerking de Rosa al pole dance de una de las invitadas al programa

En Pasapalabra no hay tarde sin momentazos. Desde confusiones en La pista musical a bailes en plena prueba. Esta vez Manu y Rosa protagonizaron uno de los momentos más inesperados que se recuerdan, precisamente en La Pista. La canción de 2003 desconcertó a ambos hasta que Roberto Leal les dio una pista definitiva.

Tras resolver el misterio, Rosa sorprendió con un atrevido twerking mientras Candela Cruz llevó se marcó un pole dance improvisado. El público y el propio presentador de Pasapalabra no pudieron aguantar la risa.

Pasapalabra vive su duelo más loco en La Pista con el twerking de Rosa y el pole dance de Candela Cruz. 💃💃#Pasapalabra

https://t.co/pz2e8rvCIQ — Pasapalabra (@PasapalabraA3) August 22, 2025

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.