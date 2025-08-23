La continuidad de Rosa en Pasapalabra, en peligro tras esta comprometida jugada: la concursante está a punto de abandonar

Tan cerca de la victoria como de la derrota. Rosa ha rozado ambas posiciones en una tarde de infarto en Pasapalabra. La de Coruña empezaba la tarde jugándose su continuidad en el programa desde la silla azul y acababa acariciando los más de dos millones de euros de bote final tras quedarse a solo 2 palabras en el rosco.

Y es que la gallega deslumbró con una racha de 11 aciertos en su segundo turno, cerrando la primera vuelta con 22 respuestas correctas. Manu, su rival, intentó remontar con 19 aciertos, pero la presión le obligó a arriesgar y no logró superar los 23 de Rosa.

😯 Rosa se juega su permanencia en #Pasapalabra y acaricia el bote ¡en el mismo programa!

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.