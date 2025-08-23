¿Quién es Nazali? La nueva rival de Rosa tras el adiós de Manu en Pasapalabra

Rosa ha tenido que verse, muy a su pesar, las caras con la temida silla azul. Esa que decide si la gallega o el madrileño se acabarán enfrentando el uno al otro por el ansiado bote de Pasapalabra. Pero para ello, antes tienen que jugarse el tipo frente a un aspirante.

En este caso ha sido Nazali, la nueva aspirante a concursar en el programa la que le ha puesto las cosas didíciles a la de Coruña. Sin embargo, era Rosa la que finalmente se hacía con la victoria y se sentaba en la silla azul para competir contra Manu una tarde más.

Hoy Natali se enfrenta a Rosa por la silla azul ¡Comenzamos! 👏🏻💙#Pasapalabra1338



▶️ Directo: https://t.co/8sxYK8jKrt pic.twitter.com/x5TNz4LPEd — Pasapalabra (@PasapalabraA3) August 21, 2025

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.