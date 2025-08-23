Tras superar su depresión posparto, Isa Pantoja abandona España con su hijo Cairo: "Que sea la primera de muchas"

A pesar de haber estado viviendo una de las etapas más agridulces de su vida tras el nacimiento de su segundo hijo, Isa Pantoja está saliendo a flote junto a su familia y ha compartido por redes sociales la primera escapada del pequeño Cairo.

"Dos meses de vida y ya todo un viajero" ha comunicado a sus seguidores con unas instantáneas en las que muestra cómo ha sido la primera escapada de su hijo al cumplir dos meses de vida.

"Tu primera escapada ha sido a Larache, Marruecos, rodeado de familia y mucho cariño. Que esta sea la primera de muchas aventuras juntos", escribía la joven reflejando así lo feliz que ha sido estos días fuera de casa.

Tras dar a luz a su segundo hijo el pasado 22 de junio, la hija de la tonadillera se sinceraba sobre el bajón anímico y el 'carrusel de emociones' que vivía, reconociendo que no estaban siendo momentos fáciles y que había tenido que pedir ayuda para sobrellevar su depresión posparto.

Un duro golpe para la influencer

Un mes después de convertirse en madre de su segundo hijo -el primero junto a Asraf Beno-, un niño llamado Cairo que nació el pasado 22 de junio, Isa Pantoja ha reaparecido en la portada de la revista 'Lecturas' con una desgarradora exclusiva en la que se sincera sobre su depresión postparto y en la que, sin disimular su tristeza y su decepción, revela quién es el único miembro de la familia que la ha felicitado por su reciente maternidad.

Tras sincerarse en redes sociales sobre la 'montaña rusa de emociones' que está viviendo desde que llegó al mundo su bebé, y admitir que en ocasiones le cuesta incluso reconocerse, la hija de Isabel Pantoja confiesa lo complicado que ha sido este mes y asegura que hay días en los que ni siquiera se puede "levantar de la cama". "¿Por qué estoy mal cuando todo está perfecto?" se pregunta, apuntando que nunca creyó que le fallaría de este modo la cabeza. "He vivido un embarazo idílico y ahora me ha azotado la realidad de una manera que no esperaba. No quiero estar así" se lamenta, convencida de que tarde o temprano volverá a ser la misma de siempre y disfrutará de la familia que ha formado junto a su marido.

En este bajón anímico ha influido, aunque no lo diga directamente, el hecho de que el clan Pantoja le ha dado una vez más la espalda, ya que como ha relatado entre lágrimas ni su madre ni su hermano Kiko Rivera la han felicitado por su maternidad, ni se han interesado por Cairo un mes después de su nacimiento. Algo que, aunque no le sorprenda porque no tiene ningún tipo de relación con su familia, sí le duele porque refleja la indiferencia que la tonadillera y el Dj tienen hacia ella y todo -tanto lo bueno como lo malo- que le suceda.