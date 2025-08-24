La exnovia de Bertín Osborne arremete contra el presentador tras posar con su hijo en público y asegurar que la incitó a abortar

Cuando se hizo público el embarazo de Gabriela Guillén, Chabeli Navarro apareció en los medios de comunicación para contar que ella había vivido una situación parecida con Bertín Osborne, pero que sin embargo, su embarazo no siguió para adelante y abortó.

Una historia que ha vuelto a nuestras vidas. Este sábado Navarro acudió a 'Fiesta' para ofrecer de nuevo su testimonio tras la portada de ¡HOLA! en la que Bertín y Gabriela posan con su hijo en común por separado.

Chabeli volvió a asegurar que después de mantener relaciones con el presentador de televisión y quedarse embarazada, este supuestamente le obligó a abortar... una información que le cuestionó el periodista Aurelio Manzano, quien dejó entrever que los hechos no sucedieron como los cuenta.

Tras su intervención en el programa, la amiga de Amor Romeira abandonó las instalaciones de Telecinco sin querer hacer ninguna declaración a la prensa, ni siquiera para comentar qué le ha parecido la portada de Bertín con su hijo.