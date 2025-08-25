Adara Molinero, de nuevo enamorada: todos los detalles de su romance con el futbolista Vicente Romero
Adara Molinero vuelve a sonreír
La ganadora de ‘GH VIP’ ha sorprendido a sus seguidores al dejarse ver ilusionada junto a un atractivo futbolista canario que parece haber conquistado su corazón: Vicente Romero.
Paseos cómplices en Canarias y Granada
La madrileña viajó a Gran Canaria a principios de semana, donde fue vista paseando con un joven de ojos azules que rápidamente despertó todas las sospechas. Un día después, ambos reaparecieron en Granada, esta vez de la mano y con gestos de gran complicidad, confirmando así que entre ellos existe algo más que amistad.
Quién es Vicente Romero
La cuenta de Instagram La Cuernis fue la encargada de revelar su identidad. Vicente Romero, de 36 años, nació en Ingenio (Gran Canaria) y ha desarrollado una amplia trayectoria futbolística en clubes españoles como el Rayo Majadahonda —con el que logró un ascenso a Segunda División—, la Cultural Leonesa o el UCAM Murcia. Actualmente juega como centrocampista en el Ugento, un club italiano, lo que obliga a que, por ahora, su historia de amor con Adara sea a distancia.
En su perfil de Instagram comparte retazos de su vida cotidiana, donde en ocasiones aparece acompañado de una niña pequeña, aunque nunca ha confirmado públicamente si es su hija.
Una relación sin esconderse
Lejos de mantener su vínculo en secreto, Vicente ya ha dado un paso importante: reposteó una de las publicaciones de Adara desde Granada, dejando claro que no tiene intención de ocultar su romance. Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones, sus gestos hablan por sí solos.
La ilusión vuelve a la vida de Adara
Tras un tiempo sin conocerse detalles de su vida amorosa, Adara vuelve a estar en el punto de mira sentimental. La influencer, que siempre ha vivido sus relaciones bajo la atenta mirada mediática, parece haber encontrado estabilidad y alegría junto al futbolista canario.
Todo apunta a que este inicio de temporada para Vicente será también el comienzo de una nueva etapa para Adara, marcada por la ilusión, los viajes y el reto de mantener vivo un amor a distancia.
- Xabi Alonso elogia al Tartiere tras el duelo ante el Oviedo: 'Mis jugadores han dicho que el ambiente era precioso
- Fallece el poleso Ramón Fernando García Gutiérrez, histórico ciclista máster que fue varias veces campeón de Asturias
- El lamento de Juanma Castaño ante el inminente cierre de un restaurante histórico de Gijón: 'El mejor chigre del mundo
- Éxtasis en la llegada del Real Madrid a Asturias: autógrafos de Mbappé y Vini, esperas desde las cinco de la madrugada, y hasta algún desmayo...
- Indra inicia su despliegue en Asturias: la multinacional empieza a fichar a un centenar de ingenieros para la planta de blindados del Tallerón
- “Oh, Enzo Cazorla”: el golazo del hijo de la leyenda azul ante el Sporting
- Dos menores de edad heridos tras un fuerte accidente en Gijón: el vehículo acabó estrellado contra una casa
- Crónica de un Descenso Folklórico que asciende a lo más alto batiendo todos sus récods y con El Otero Team como ganador