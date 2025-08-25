Adara Molinero, de nuevo enamorada: todos los detalles de su romance con el futbolista Vicente Romero

La ganadora de ‘GH VIP’ ha sorprendido a sus seguidores al dejarse ver ilusionada junto a un atractivo futbolista canario que parece haber conquistado su corazón: Vicente Romero.

Paseos cómplices en Canarias y Granada

La madrileña viajó a Gran Canaria a principios de semana, donde fue vista paseando con un joven de ojos azules que rápidamente despertó todas las sospechas. Un día después, ambos reaparecieron en Granada, esta vez de la mano y con gestos de gran complicidad, confirmando así que entre ellos existe algo más que amistad.

Quién es Vicente Romero

La cuenta de Instagram La Cuernis fue la encargada de revelar su identidad. Vicente Romero, de 36 años, nació en Ingenio (Gran Canaria) y ha desarrollado una amplia trayectoria futbolística en clubes españoles como el Rayo Majadahonda —con el que logró un ascenso a Segunda División—, la Cultural Leonesa o el UCAM Murcia. Actualmente juega como centrocampista en el Ugento, un club italiano, lo que obliga a que, por ahora, su historia de amor con Adara sea a distancia.

En su perfil de Instagram comparte retazos de su vida cotidiana, donde en ocasiones aparece acompañado de una niña pequeña, aunque nunca ha confirmado públicamente si es su hija.

Una relación sin esconderse

Lejos de mantener su vínculo en secreto, Vicente ya ha dado un paso importante: reposteó una de las publicaciones de Adara desde Granada, dejando claro que no tiene intención de ocultar su romance. Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones, sus gestos hablan por sí solos.

La ilusión vuelve a la vida de Adara

Tras un tiempo sin conocerse detalles de su vida amorosa, Adara vuelve a estar en el punto de mira sentimental. La influencer, que siempre ha vivido sus relaciones bajo la atenta mirada mediática, parece haber encontrado estabilidad y alegría junto al futbolista canario.

Todo apunta a que este inicio de temporada para Vicente será también el comienzo de una nueva etapa para Adara, marcada por la ilusión, los viajes y el reto de mantener vivo un amor a distancia.