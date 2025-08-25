Adiós a Verónica Echegui: el cine español llora la muerte de una de sus actrices más queridas

El mundo del cine y la televisión está de luto. Verónica Echegui, una de las intérpretes más carismáticas y prometedoras de nuestro país, ha fallecido a los 42 años tras unos días ingresada en el hospital 12 de octubre de Madrid a causa de una enfermedad.

Una carrera marcada por la pasión y el talento

Desde que conquistó al público con su inolvidable papel en Yo soy la Juani (2006), bajo la dirección de Bigas Luna, Verónica demostró que había llegado para quedarse. Esa interpretación no solo la catapultó a la fama, sino que le valió su primera nominación a los Premios Goya como actriz revelación.

A partir de ahí, su carrera fue un camino de reconocimientos: la Biznaga de Plata en el Festival de Málaga por El menor de los males (2007), y hasta cuatro nominaciones a los Goya a lo largo de su trayectoria, en títulos como El patio de mi cárcel (2008), Katmandú, un espejo en el cielo (2012) y Explota, explota (2020).

Pero fue en 2021 cuando llegó su mayor reconocimiento: el Goya al Mejor Cortometraje de Ficción por Tótem loba, su debut como directora. Una obra valiente en la que denunció la violencia contra las mujeres y que convirtió su voz en un altavoz necesario dentro y fuera de la industria.

El legado de una actriz inolvidable

Más allá de los premios, Verónica conquistó con su cercanía, su autenticidad y la fuerza con la que interpretaba cada papel. En el último año, brilló en la gran pantalla con Justicia artificial y Yo no soy esa, y también en la televisión, con la serie A muerte en Apple TV+. Aún queda por ver parte de su talento en Ciudad de sombras, la miniserie que Netflix estrenará próximamente.

El adiós más doloroso

La noticia de su fallecimiento ha conmocionado a compañeros, amigos y fans. La Unión de Actores y Actrices fue la primera en confirmarlo, destacando su enorme talento y la huella imborrable que deja en la cultura española. En redes, colegas de profesión y seguidores han inundado la red con mensajes de cariño y tristeza, recordando no solo a la actriz, sino también a la mujer valiente que fue.