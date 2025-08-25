Anabel Pantoja hace pública la feliz noticia al compartir su última ecografía: "¿Embarazada otra vez?"

Anabel Pantoja ha dejado a todos sin palabras al compartir una inesperada foto en su perfil de Instagram. Vía stories, la influencer subía la imagen de una ecografía, haciendo saltar las alarmas rápidamente ya que muchos se preguntaban si la sobrina de Isabel Pantoja estaba de nuevo embarazada.

Por el momento, la de Triana no se ha pronunciado ni para confirmar ni desmentir la noticia pero todo parece indicar que, a pesar de las preguntas de sus seguidores sobre un posible embarazo, no se trata de nada parecido.

Habrá que esperar a que la madre de Alma se lance a manifestarse vía redes sociales.

Anabel nació en Sevilla el 15 de julio de 1986 en el seno de una familia de artistas, siendo siendo hija de Bernardo Pantoja y Mercedes Bernal, y su tía la tonadillera Isabel Pantoja y su tío el cantante Agustín Pantoja. Además, es prima de los televisivos Kiko Rivera e Isa Pantoja. Se fue de Sevilla para estudiar en Madrid y se formó como maquilladora, convirtiéndose en la asistente de su tía. Comenzó en el mundo de la televisión en el año 2011 como colaboradora de El programa de Ana Rosa en Telecinco.

Continuó en televisión de la mano de Telecinco en el programa Mujeres y hombres y viceversa entre 2013 y 2016, donde ejerció de comentarista. En 2014 fichó como concursante de Supervivientes junto a concursantes como Oriana Marzoli, Bibiana Fernández o Víctor Sandoval, siendo la segunda expulsada tras quince días de convivencia.Entre 2015 y 2017 fue también colaboradora de ¡Qué tiempo tan feliz!, mientras que en 2016 fichó como concursante de Levántate All Stars, presentado por Jesús Vázquez, ambos en Telecinco.