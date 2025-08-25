Se desata la locura en Pasapalabra tras repartir una cifra histórica: la emotiva reacción de Manu y Rosa en plató

La locura se desata en Pasapalabra y es que por tercera vez en su historia el programa supera los dos millones de euros a repartir al ganador que logre hacerse con el suculento bote, que, por ahora, sigue sin encontrar dueño.

Ni Manu ni Rosa han conseguido aún llevarse la millonaria cifra que ya conquietaron en su momento Óscar García o Rafa Castaño.

Fue el pasado lunes 18 de agosto cuando el premio se convertía en bimillonario, situándose en concreto ese día en 2.002.000 euros. Esta cifra no se veía en el concurso desde la época de Rafa Castaño y de Orestes Barbero. De hecho, el sevillano fue quien hizo historia con el premio más alto en la historia de la televisión, llevándose 2.272.000 euros.

Por el momento, el bote sigue creciendo a la espera de dar con el afortunado que se embolse la astronómica cifra.

Locura por el bote de #Pasapalabra: supera los 2 millones por tercera vez en su historia 🙌



¡Este hito es impresionante! 👏👏 https://t.co/6D7szqsyP1 — Pasapalabra (@PasapalabraA3) August 24, 2025

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario