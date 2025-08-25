Esther Arroyo recuerda el accidente que casi le cuesta la vida: su testimonio más duro fuera de Pasapalabra

Esther Arroyo vuelve a ocupar titulares, no por glamour o desfiles, sino por un relato en primera persona que eriza la piel. La que fuera Miss España 1990 y rostro televisivo, ha recordado el brutal accidente que sufrió en octubre de 2008 en la N-340, cuando viajaba junto a Ana Torroja, su marido y otros amigos. Una furgoneta irrumpió en su camino, el choque fue devastador y se cobró la vida de Ulises de Assas.

Ella sobrevivió, pero con fracturas gravísimas en tibia y peroné. “La rueda del coche me explotó los huesos”, relató tiempo después, convencida de que jamás volvería a caminar igual.

Una década marcada por el dolor

Las secuelas fueron demoledoras. Durante años, Esther confesó que los dolores eran tan intensos que “me tenía que tirar al suelo”. En 2012 solicitó la invalidez permanente, tras una etapa en la que incluso tuvo que vender cuadros, enseres y su propia casa para costear tratamientos.

Un largo proceso judicial le otorgó en 2015 una indemnización de más de 300.000 euros, dinero que le permitió recuperar cierta estabilidad, pero no borrar el sufrimiento de su día a día.

El renacer de Esther Arroyo

En 2024, tras una nueva operación, la modelo descubrió que aún arrastraba una secuela imprevista: “Me tenía sin energía. Ahora estoy como una moto”, aseguró con alivio, sintiendo que había recuperado una década perdida.

Hoy, con cicatrices físicas y emocionales, Esther afronta la vida con otra mirada. “El accidente me destrozó por completo, pero estoy muy bien para lo que fue”, reconoce con entereza.

Teatro, familia y resiliencia

Lejos de rendirse, Arroyo ha retomado el teatro, proyectos puntuales en televisión y comparte en redes sociales retazos de su vida cotidiana. La fortaleza de su familia y su espíritu inquebrantable la han devuelto al foco, esta vez como ejemplo de superación.

La ex Miss España ha decidido darle su propio “pasapalabra al dolor” y apostar por la vida, demostrando que, incluso en los capítulos más oscuros, siempre puede escribirse una nueva página.