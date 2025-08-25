¿Quién es Héctor? El nuevo rival de Manu tras la despedida de Rosa en Pasapalabra

Ni Manu ni Rosa han conseguido aún hacerse con el ansiado bote de Pasapalabra. Por ello, los aspirantes a consursantes del programa intentan cada tarde, no solo conseguir una silla en el programa, también si hay suerte, llegar a embolsarse el millonario bote de más de dos millones de euros.

Por ahora, la suerte seguirá estando entre Manu y Rosa ya que Héctor, el aspirante de la tarde y que se medía con Manu por la silla azul, no ha logrado superar al madrileño, que seguirá una tarde más enfrentándose a Rosa por el gran premio del rosco final.

Hoy Manu se juega la silla azul contra Héctor, traductor e intérprete canario que viene a por todas. 😆 ¡Que gane el mejor!#Pasapalabra1341



Directo ▶ https://t.co/62e60zIQF4 pic.twitter.com/ZLPSJWsh3D — Pasapalabra (@PasapalabraA3) August 25, 2025

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.