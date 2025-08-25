Jessica Bueno se escapa con sus hijos antes de viajar a Honduras: diversión, risas y mucho amor familiar

Jessica Bueno ha aprovechado los últimos días del verano para hacer una escapada muy especial con sus hijos, justo antes de que empiece el colegio… y de que ella ponga rumbo a Honduras por motivos de trabajo.

Vacaciones en familia

La modelo e influencer ha compartido en sus redes sociales varios vídeos en los que se la ve disfrutando al máximo de estos días en compañía de los pequeños. Los niños han pasado horas de pura diversión en un parque de colchonetas, donde no dudaron en escalar incluso un volcán hinchable, mostrando su energía y sus ganas de jugar.

Jessica, feliz y sonriente, no ha ocultado la emoción que le produce ver a sus hijos reír y aprovechar este tiempo juntos.

Un respiro antes de la rutina

La sevillana explicó a sus seguidores que esta pequeña escapada era necesaria: “Quería regalarles unos días de desconexión antes de empezar el cole y antes de marcharme por trabajo”, confesó. Y es que en breve volará a Honduras, donde tiene compromisos profesionales que la mantendrán alejada de casa durante unas semanas.

Tiempo de calidad

Con estas imágenes llenas de ternura, Jessica demuestra una vez más que, pese a los viajes y el ritmo frenético de su carrera, su prioridad sigue siendo disfrutar de cada momento con sus hijos. Un broche perfecto al verano antes de volver a la rutina escolar… y de afrontar nuevos retos profesionales al otro lado del charco.